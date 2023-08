Retour à Cuba, le choc

Il était parti là-bas à l’âge de 26 ans, et ce fut un véritable coup de cœur. François Mazure avait découvert l’authenticité d’une île où les Américains ne mettaient pas les pieds, où le tourisme était très discret et où la musique régnait comme un puissant symbole d’insouciance générale.

Une rencontre avait particulièrement marqué sa mémoire : c’était sur une plage et il s’était mis à papoter avec une famille pauvre avec laquelle il s’était lié d’amitié. Puis la course effrénée du temps s’était immiscée dans l’histoire.

Pas moins de dix-sept années ont passé à la vitesse de l'éclair. Jusqu'au jour où François Mazure a reçu un message sur Facebook : "Vous ne seriez pas le François que nous avons connu il y a dix-sept ans ?"

Un premier choc, puisque les réseaux sociaux avaient donc pris leurs quartiers à Cuba, contre vents et marées. Et une évidence : il fallait y retourner pour voir à quel point les choses avaient changé.

Ce sont des secousses, bien sûr, qui traversent le reportage diffusé aujourd’hui. D’abord parce que la maison de la famille cubaine a été rasée avec le village qui l’entourait. Ensuite parce que la situation économique a été profondément modifiée par plusieurs événements comme l’embargo américain version Trump ou la crise du Covid, qui ont fait fuir les touristes à vitesse grand V.

Or, l’île a besoin de ces touristes pour (sur) vivre. Car derrière les paysages de carte postale, il y a un monde qui ne demande qu’à montrer à quel point il possède le sens de l’accueil, qu’il sait cuisiner, sourire et danser. Partager sa culture et son histoire, aussi.

Ainsi, c’est loin des clichés que le reporter emmène les spectateurs, le temps d’une odyssée cubaine qui sort des sentiers battus sans pour autant nier les évidences…