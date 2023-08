Le roman le plus personnel d’Amélie Nothomb

Elle nous apprend son amour, depuis l'enfance, pour les oiseaux et en particulier une espèce au nom bizarre comme elle les aime, un animal devenu son totem intime : l'engoulevent oreillard. "Découvrir les oiseaux ce fut découvrir la sidération."

"Puberté violentée"

Elle raconte alors à mots prudes une adolescence difficile : les déménagements dus à la profession de diplomate de son père et une scène sur une plage au Bangladesh où elle fut "violentée" sans que personne n'ait mis de mots sur cette "puberté violentée", comme elle l'appelle. Puis deux ans d'anorexie et une sorte de dissociation mentale entre elle et son corps.

Avec ces traumatismes, elle n'était plus "un œuf protégé", mais un œuf cassé, un "oisillon dépourvu de plumes". "Il me faudrait accéder au statut d'oiseau, ce serait monstrueusement difficile.

Un même rituel d'écriture

L'écriture l'a sauvée car "écrire, c'est voler". "Je sais que quand j'atteins mon écriture, je vole. […]. Se précipiter au sens propre : se lancer, tête la première ; dans le précipice." Elle reprend à son compte la phrase de Rilke qui disait que l'écriture est "une question de vie ou de mort".

Elle écrit depuis ses 22 ans, suivant le même rituel : "Je me réveillais chaque matin dès quatre heures, si fort était mon désir. On est seul et on peut s'adonner à ce mystérieux saut dans le vide."

L'écriture lui a permis de passer de la proximité avec la mort, à la vie. Elle a fait de "psychopompe" le titre de son livre, un mot qui qualifie ceux qui accompagnent les âmes de la vie à la mort ou l'inverse, comme Orphée avec Eurydice. Elle laisse même entendre que l'écriture de chacun de ses romans passe par le refroidissement "abyssal" de son corps, proche de la mort.

En relation avec les morts

Cette écriture symbolisée par le vol libre d'un oiseau peut avoir cet effet "psychopompe", permettant d'entrer d'une certaine manière en relation avec les morts. Pour Amélie Nothomb, la frontière entre les vivants et les morts est poreuse. Son livre Premier sang racontant la vie de son père mort au printemps 2020, fut à cet égard "psychopompe". Jamais, dit-elle, elle n'eut de liens si forts avec son père qu'après sa mort.

Dans Soif déjà, quand elle faisait raconter sa Passion par Jésus lui-même, loin des dogmes traditionnels, elle était "psychopompe".

Son nouveau livre, le plus personnel et risqué à ce jour, forme d'ailleurs à ses yeux le dernier volet d'une Trinité : dans Premier sang, elle évoquait le Père, dans Soif, il s'agissait du Fils (Jésus) et ici, dans Psychopompe, il s'agit d'elle comme l'oiseau du Saint-Esprit.

"Le privilège absolu, écrit-elle, c'est d'écrire. Il n'y a pas de grâce plus élevée."

--> ★★★ Psychopompe | Roman autobiographique | Amélie Nothomb | Albin Michel, 157 pp., 18,90 €, numérique 13 €

EXTRAIT

« Quand j’atteins mon écriture, je vole. Mon rêve prit sens. Oui, j’avais découvert la gymnastique qui permettait de s’envoler : il s’agit de se positionner d’une manière particulière à l’intérieur de soi, de saisir le bon angle et la juste distance et de se précipiter. »