Qui est Tom Lanoye, la plume en or parfois comparée à Stromae ?

Depuis Hugo Claus, aucun écrivain néerlandophone n'a connu pareille renommée nationale et internationale que Tom Lanoye. La singularité et la coloration de sa plume et de son propos ne laissent personne indifférent. Sa langue, entre classicisme et oralité, et celle de sa mère, dont ce fils de boucher parle avec un réalisme brutal empreint de tendresse, résonne d'audace et de sincérité. On retrouve dans La Langue de ma mère, ce regard à la fois gêné et admiratif que portait Arno sur les Yeux de ma mère. Il aura pourtant fallu 30 ans pour que ce "magnifique et bouleversant chant d'amour à une mère frappée d'aphasie" , comme l'écrivait La Libre en 2011, soit traduit en français aux Éditions de la Différence par Alain van Crugten, le traducteur du Chagrin des Belges d'Hugo Claus. Vive, ironique, toute-puissante, actrice de théâtre qui a joué au KVS, cette mère ne mâchait pas ses mots, entre autres lorsque son fils lui annonça son homosexualité.

Parfois comparé à Stromae, le poète et écrivain multiprimé est aussi un grand dramaturge. Ses collaborations avec des metteurs en scène tels que Guy Cassiers ou Ivo Van Hove lui ont ouvert les portes d'Avignon, festival dont il est devenu l'un des auteurs fétiches. Sa pièce historique sur Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, mise en scène par Guy Cassiers, y a été jouée cinq soirs, dans la prestigieuse Cour d'Honneur du Palais des Papes. On doit encore à cet enfant rebelle devenu valeur sûre des textes marquants comme Ten Oorlog pour Luk Perceval, un spectacle de douze heures autour des pièces de Shakespeare, Atropa, Mefisto for ever, etc. présentés à Avignon et à Bruxelles avec surtitres francophones. Sans oublier le remarquable Mama Medea, mis en scène par Christophe Sermet au Rideau de Bruxelles.

Ouvert sur le monde, Tom Lanoye, traduit dans le monde entier, regrette souvent la distance qui sépare encore les francophones des néerlandophones. Voilà qui valait bien d’être souligné de ce côté-ci de la frontière linguistique…