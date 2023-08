Sauver de la faim 500 enfants de la Volga

Dans Convoi pour Samarcande, l'officier de l'Armée rouge Deiev se voit chargé en 1923 d'amener 500 enfants en train de Kazan à Samarcande, en Ouzbékistan, soit un trajet de 4 000 kilomètres. Avec la commissaire Blanche et l'infirmier Bous, il organise le transport de ces gamins perdus, orphelins, abandonnés, et les protège contre la faim, la soif, le choléra, ou tout simplement la peur. Par son courage et sa bonté, Deiev aura sauvé quelques centaines de petites vies dans un pays où la vie était partout menacée.

Témoignages

Pour être un roman, le récit ne se base pas moins sur des ouvrages rapportant les souvenirs de témoins de l'époque, notamment Un peuple à part. Récits de la vie des enfants des rues (1928), Récits d'enfants sans abri (1925), ou encore Le Golgotha des enfants (1924). De l'un d'eux est tirée cette observation d'un gamin du roman : "Citoyen, tu manges d'un air bien important, on dirait Lénine !". Une autre source du roman sont les récits, rapports et témoignages puisés dans des documents officiels de l'époque et réunis notamment dans La Famine dans la région de la Volga, publiés à Volgograd en 2009.

Dans son roman, Gouzel Iakhina ressuscite aussi un épisode d'une cruauté rare qui illustre le parti communiste dès ses origines : en août 1918, lors de sa lutte contre l'Armée blanche, Léon Trotski fit fusiller pour l'exemple 40 soldats du régiment des travailleurs de Petrograd qui avaient tenté de déserter les combats. Il fit ensuite jeter leurs corps dans la Volga et déchiqueter par les hélices de vedettes militaires. "C'est la première histoire d'extermination dans la Russie rouge", écrit la romancière, avant même que Lénine ne crée sa police politique, la Tchéka.

Diffusion

Une fois de plus, on doit être reconnaissant aux Éditions Noir sur Blanc pour leur formidable travail de diffusion en langue française d'ouvrages russes ou d'Europe de l'Est. Créées en 1987, elles nous font connaître aussi bien des œuvres du patrimoine littéraire de l'Est de l'Europe que des œuvres de la plus récente actualité. Ainsi, dans son Journal d'une invasion (256 pp., 22 €, numérique 16 €) publié au printemps, Andréi Kourkov, écrivain ukrainien de culture russe, rapporte ce propos du grand poète russe Fiodor Tioutchev (1803-1873) : "La Russie ne se comprend pas par l'intelligence". Fort bien, mais comment comprendre la Russie si l'intelligence n'est d'aucune aide, se demande-t-il.

--> ★ ★ ★ Convoi pour Samarcande | Gouzel Iakhina | roman | traduit du russe par Maud Mabillard | Éditions Noir sur Blanc, 480 pp., 25 €, numérique 18 €

EXTRAIT

“L’une des femmes raconta que son fils de un an avait tellement faim qu’il s’était rongé deux doigts. S’il mangeait les autres, survivrait-il ?”