Vérité non romantique

En novembre deux mille vingt-deux, l'autrice du Petit prince cannibale (prix Goncourt des lycéens en 1990) a eu quatre-vingts ans. Ce même mois, elle apprit le décès de Christian Bobin, survenu le 24 à Chalon-sur-Saône. Humaniste inspiré par la foi, le chantre de saint François d'Assise, dans Le Très-Bas, comptait parmi les admirateurs des textes de Françoise Lefèvre. Il le lui fit savoir de vive voix et par lettres, "il y a bientôt trente ans" ; relisant celles-ci, Françoise Lefèvre a voulu lui témoigner sa gratitude à travers La salamandre aveugle. Dans la vibrante lettre qui tient lieu de préface à cet ouvrage, Christian Bobin constate que, "la vérité dite par Françoise Lefèvre est non romantique. C'est une vérité sur l'amour, où l'amour est montré pour ce qu'il est un roi goulu, un soleil fou."

Les eaux troubles de la mémoire

Il y a deux ans (cf. Arts Libre du 10 mars 2021), dans Retour au royaume, paru chez Jacques Flament, Françoise Lefèvre rendit hommage au légendaire éditeur Jean-Jacques Pauvert (1926-2014) qui, en 1972, lui déclara impérativement : "Écrivez !", après l'avoir écoutée résumer l'épineux chemin qui était le sien. Une rencontre providentielle. Décisive. En 1974, Jean-Jacques Pauvert publiait avec succès La première habitude, récit révélant une jeune femme qui avait quitté l'école à 15 ans, ne disposait d'aucun diplôme, et qui, avec courage, affrontait les houles de la vie.

Des pages poignantes de La salamandre aveugle ressuscitent ce que furent les années d'errance de Françoise Lefèvre, voici un demi-siècle. Comment, abandonnée par le peintre qu'elle avait pour compagnon, elle se retrouva, dans des conditions matérielles misérables, avec ses deux filles, nées en 1963 et 1969. Ainsi, acceptera-t-elle les plus humbles emplois, les moins rémunérés, sans perdre une once de sa dignité. "Ma liberté, c'est de naviguer dans les eaux troubles de la mémoire", observe aujourd'hui celle à qui Bobin, poète de La Nuit du cœur, écrivit un jour : "Va vers ton nouveau livre sans te soucier d'une forme. Il s'inventera tout seul."

--> ★ ★ ★ La salamandre aveugle | Récit | Françoise Lefèvre |Jacques Flament (1975, route de Vals-les-Bains, 07160 Mariac), 134 pp. 13 €

EXTRAIT

“Il y a dans certains yeux plus de bleu que dans le ciel plus d’ardeur que dans le feu.”