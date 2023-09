Deux destins qui basculent pour raconter notre époque

Publié en 2021, Feu, le précédent roman de Maria Pourchet, avait été adoubé par la critique et était en lice pour les prix Goncourt et Renaudot. Sans toutefois les glaner. L'autrice française racontait l'aventure extraconjugale torride et dévorante d'une mère de famille, prof de fac qui s'ennuie et d'un célibataire paumé travaillant dans la finance.