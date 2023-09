Natures sauvages

Formée aux Beaux-arts de Lille et de Roubaix, Chantal Cheuva sculpte depuis l’âge de 20 ans. Sa facture, puissante et spontanée, rapproche sa démarche de l’expressionnisme. Et ce n’est pas tout à fait un hasard si ses œuvres peuvent nous prendre aux tripes. La sculpture lui est d’une nécessité vitale: elle lui permet d’assouvir le besoin fondamental d’exprimer des sentiments violents, capturés dans le mouvement.

Chantal Cheuva explique: “Je sculpte les pieds ancrés dans la terre avec un fil qui me tend vers le ciel. Ma recherche est fondée sur le mouvement qui met en scène les postures de l’être humain et qui traduisent l’expression de l’émotion. Je travaille par plans en laissant la matière s’exprimer, afin de ne pas tomber dans le trait qui m’enferme. J’ai besoin de changer – amplifier ou rétrécir – les formes et les volumes tout en gardant l’énergie du modelage initial. Quand je sculpte, cela me vient du ventre, c’est un besoin aussi fondamental et essentiel que boire, manger ou respirer. Je cherche sans cesse une vérité intérieure sans artifice et sans mensonge, d’inventer mon propre langage, en lien avec l’être humain et la nature. Créer, pour moi, est un état d’urgence et d’impatience, lié à l’amour de la vie mais aussi à l’angoisse du temps qui passe.”

Avec leurs formes exagérées et leurs postures contrariées, ses femmes partagent une même détermination: celle de poursuivre, coûte que coûte, leur voie.

Tableaux végétaux

Peintre installé dans le sud de la France, Oswald Olivato nous emmène au cœur de la nature, des forêts et des sous-bois, à la rencontre d’atmosphères mystiques et inquiétantes qui ne cessent d’interroger le spectateur. À la fois sombres et douces, ses œuvres – des tableaux végétaux travaillés à la chaux – apparaissent telle une déclaration d’amour à la nature, à ses mystères et ses parts d’ombre.

Oswald Olivato nous explique sa démarche: “Depuis toujours, l’envie du dessin était ancrée en moi, mais le destin en a voulu autrement. À un certain moment, assez tardivement, ma passion m’a rattrapé et le dessin et l’art en général sont entrés dans ma vie.”

Oswald Olivato, Dans le déni, technique mixte, 90 x 145 cm. ©l'artiste et Bruno Matthys Gallery

Progressivement, le regard dissèque la surface de la toile et y observe tout un tas de matériaux : enduits, végétaux, bois, os, fibres…

Au premier abord, son travail nous apparaît comme un “simple” morceau de nature. Une peinture de paysage comme il en existe tant d’autres dans la discipline. Puis, progressivement, le regard dissèque la surface de la toile et y observe tout un tas de matériaux: enduits, végétaux, bois, os, fibres… Les matières se superposent, fusionnent, s’agglomèrent. Des couches plus ou moins épaisses se forment, titillant la curiosité du spectateur, l’incitant à scruter l’affaire de plus près… pour y déceler les mystères qui s’y cachent.

Son travail révèle la nature telle qu’elle est. À la fois profonde et inspirante, magnifique et lumineuse, mais aussi cruelle et dangereuse.

L’artiste poursuit: “Mes tableaux sont imbibés de pensées chargées d’émotions intenses. Je crée ainsi une alchimie afin d’évoquer une atmosphère mystique, voire inquiétante, austère et pourtant pleine de vie. Mon inspiration me vient de mes nombreuses balades et ces rencontres avec la nature créent des moments forts et intenses gravés dans ma mémoire que je retranscris dans mes œuvres.”

★★★ Vivant. Chantal Cheuva et Oswald Olivato Peintures et sculptures Où Bruno Matthys Gallery, 34 av. Jules de Trooz, 1150 Woluwe-Saint-Pierre - www.brunomatthys.art Quand Jusqu’au 30 septembre, mercredi de 14h à 19h, jeudi et vendredi de 11h à 12h30 et de 14 à 19h, samedi de 11h à 18h et sur rdv.