Rentrée des classes : petit memento des règles élémentaires dans deux livres jeunesse vivement recommandés

Très heureux de retrouver la jeune héroïne Séraphine, ils s’amuseront aussi des éternelles péripéties du singe, toujours en (dés)équilibre sur la balançoire, autour de l’arbre de la cour de récré, accroché au panier de basket de la salle de gym ou en position d’artiste pour la peinture murale.

D'autres lui préféreront le cochon en pleine découverte de l'histoire… des Trois petits cochons, en train de sauter d'une case à l'autre de la marelle, de jouer au hula hoop ou de loucher sur le buffet de la cantine.

Espace de liberté

Albertine imagine encore Jean-Jean, le joyeux boute-en-train, ou Violette, la maîtresse, pour composer une classe hétéroclite où chacun est susceptible de trouver sa place, intra ou extra muros. Car la cour de récré, c’est bien connu, est un espace de liberté et d’expression où se déroule sans doute l’essentiel d’une journée scolaire, avec ses jeux, ses échanges, ses coups tordus et ses apartés.

Avant d’y arriver, il aura toutefois fallu retrouver le chemin de l’école, un peu oublié pendant les vacances, que l’on s’y rende à pied, à vélo, en bus, en voiture ou en skateboard, le tout dans un joyeux brouhaha.

En classe, chacun vaque à ses occupations, entre dessin, lecture ou bricolage, avant de se défouler dans la salle de gymnastique où les espaliers et chevaux d’arçons gardent leur raison d’être.

Double page parmi d’autres, tout en rose bonbon et bleu turquoise, celle consacrée à la cantine est particulièrement appétissante dans cet album muet et bien vivant, qui décrit la vie de l’école par le menu, avec une multitude d’actions, d’objets, de récits dans le récit.

Un incontournable de la rentrée grâce au talent de l'artiste suisse dont Les Oiseaux (La Joie de lire, 2010) - écrit par Germano Zullo, son compagnon de vie et de pages - a été sélectionné parmi les dix meilleurs livres de l'année par la New York Times Book Review.

À l’école, il y a encore des règles

Au chapitre des séries, difficile également de résister à la suite de A l'école, il y a des règles !, à savoir A l'école, il y a encore des règles, la répétition étant la mère de l'enseignement. Laurence Salaün, Emmanuelle Cueff et Gilles Rappaport unissent à nouveau leurs talents pour rappeler aux enfants comment se comporter à l'école.

Une mise au point utile à l’heure de la rentrée. On retrouve dans ce deuxième opus la même dynamique grâce au format en hauteur et démesure qui pourrait presque se passer de texte tant les illustrations sont explicites.

Autant rappeler cependant aux plus empressés qu’on ne court pas le matin en arrivant malgré la joie de retrouver la maîtresse et qu’on préfère le "bonjour" au "salut" matinal. Mieux vaut savoir aussi qu’on apprend à poser une question, qu’on ne tire pas la manche de la maîtresse, qu’on s’excuse si on bouscule quelqu’un, qu’on essaye de résoudre les problèmes même si on craint de ne pas y arriver, qu’on ne court ni dans les escaliers ni dans les couloirs, qu’on n’attend pas la dernière minute pour dire qu’on a envie de vomir et qu’on n’oublie pas sa mission. Songer à nourrir les poissons lorsqu’on est dans son bain, le soir, ne sert plus à rien.

Soit, en tout, une trentaine d’injonctions plus humoristiques les unes que les autres, afin que les plus distraits entament la rentrée avec un précieux code de conduite sous le bras. Un album qui sera certainement plébiscité par les parents.

--> ★ ★ ★ ★ Séraphine à l'école | Album | Albertine | La Joie de lire, 16 pp., 18 €. Dès 18 mois.

--> ★ ★ ★ À l'école il y a encore des règles | Album | Laurence Salaün, Emmanuelle Cueff et Gilles Rapaport | Seuil jeunesse, 72 pp., 15 €. Dès 6 ans.