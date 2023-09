Hommage à Salvador Allende

Triste anniversaire. Le coup d’État du Général Pinochet et la mort du président chilien Salvador Allende (11 septembre 1973) fut un événement tragique pour la société chilienne et tous les défenseurs des droits humains. Afin de commémorer les 50 ans de la disparition du chef d’État, des artistes chiliens, belges et latino-américains composent ensemble un parcours réunissant peintures, sculptures, dessins et céramiques. La diversité des expressions, des images, des formes et des couleurs permet d’attirer l’attention et de renforcer le travail de mémoire et la transmission intergénérationnelle, dans cette lutte contre toutes les formes du révisionnisme ou du négationnisme cherchant à s’imposer.