”Nobel des arts” : Olafur Eliasson et Robert Wilson parmi les couronnés

L’an dernier, l’artiste et dissident chinois Ai Weiwei avait été couronné dans la catégorie sculpture, rejoignant un aréopage de lauréats précédents, de James Turrell et Louise Bourgeois, à El Anatsui, Giuseppe Penone, Gormley, et Kapoor.

Cette année, le prix en catégorie peinture va à Vija Celmons, née à Riga en 1938, en Lettonie et qui vit à New York. Peintre, graveuse, et surtout dessinatrice virtuose hyper réaliste. On a pu admirer à la Documenta de Kassel 2017 et à l’expo David Lynch à la Fondation Cartier à Paris en 2015, ses magnifiques dessins au crayon dans les gris, d’une extrême finesse montrant la mer, les ciels étoilés ou les toiles d’araignée. Une œuvre méditative et silencieuse.

Le soleil de la Tate

Olafur Eliasson est couronnée dans la catégorie sculpture. Son gigantesque “soleil” installé en 2003 dans la Turbine Hall de la Tate à Londres fut un triomphe. La foule venait s’y réchauffer. Comme furent des succès, ses cascades installées sous le pont de New York et ses icebergs déposés sur la place de Copenhague pour alerter sur le réchauffement climatique. Né en 1967, il a grandi en Islande et réside à Berlin, sur le Prenzlauerberg à la tête d’une vraie entreprise de près de cent personnes qui inventent et produisent des installations spectaculaires mais toujours avec une consonance écologique, ou jouant sur nos sensations. Chacune de ses expos est un voyage aux limites de nos perceptions et une étude de nos connexions avec la nature.

Diébédo Francis Kéré a reçu le prix en architecture. Né en 1965 à Gando, une ville du Burkina Faso, ayant étudié et travaillant en Allemagne, il a été déjà, en 2022, le premier Africain à recevoir le prix Pritzker, également surnommé “le Nobel de l’architecture”. Il a développé une architecture adaptée à l’Afrique.

Wynton Marsalis, trompettiste et compositeur américain, né le 18 octobre 1961 à La Nouvelle-Orléans a été choisi en catégorie musique.

Enfin, Robert Wilson, né en 1941 au Texas a été choisi en théâtre-cinéma. Artiste protéiforme, metteur en scène courtisé à travers le monde pour l’opéra, le théâtre et la danse, il crée aussi ses propres œuvres scéniques et picturales. Il s’était fait connaître en 1976 déjà avec un spectacle devenu “culte”, Einstein on the Beach. Il y a un an, les visiteurs de la belle exposition consacrée à la Mort de Marat au musée des Beaux-Arts de Bruxelles pouvaient admirer une vidéo de Robert Wilson ayant filmé Lady Gaga en Marat morte dans son bain ! Elle était immobile sous une lumière changeante et dramatique tandis qu’en voix off elle citait un texte de Sade.