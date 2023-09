Rachid Benzine dénonce les "non-dits" oppressants des pères

Après des romans où il évoquait déjà le déracinement à travers le lien entre une mère et son fils, Rachid Benzine explore dans Les silences des pères le lien difficile entre un fils et son père immigré. Il dédie ce livre "aux pères dont les mots enfouis dans les replis de leur âme attendent d'être entendus." Un roman qu'on sent nourri par l'histoire personnelle de l'écrivain et islamologue, auteur des bouleversantes Lettres à Nour.