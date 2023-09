Titeuf, 30 ans de mèche rebelle

Trente ans. Trois décennies. Six lustres que le farfadet blond imaginé par l'auteur suisse Zep occupe le haut des hit-parades des ventes de bandes dessinées. "Évidemment, je n'imaginais jamais faire une série aussi longue. j'ai même eu des doutes sur une petite série et même sur une carrière dans la bande dessinée", sourit Zep, en se rappelant ses débuts dans le 9e art, faits de refus et de petits travaux graphiques "pour payer le loyer et, parfois, s'offrir une boîte de ravioli".