Les confessions de Nick Cave : une Bible et un fusible

Auteur, compositeur, écrivain et bête de scène charismatique, Nick Cave, 66 ans ce 22 septembre, se confesse comme il écrit de la poésie. Fruit de plus de quarante heures d'interviews réalisée par Sean O'Hagan, journaliste à The Guardian, l'ouvrage Foi, Espérance et Carnage dépasse de loin l'autobiographie déguisée. Retranscrites en mode questions/réponses, ces conversations permettent à Nick Cave de détailler son processus créatif tout en reflétant son rapport à l'Autre qui a évolué avec le temps. "Si le jeune Nick Cave pouvait s'autoriser un certain dédain du monde, c'est parce qu'il ne savait pas ce qui l'attendait, avoue-t-il. Ce jeune homme n'avait aucun sens de la fragilité de la vie et de son caractère précieux. C'est venu avec le temps."

Foi, perte, vulnérabilité, rédemption

Cœur du livre ? Le double album Ghosteen enregistré en 2019 avec son fidèle collaborateur Warren Ellis et son groupe The Bad Seeds. Nick Cave considère Ghosteen comme son disque le plus religieux. Les chansons interrogent les notions de foi, de perte, de vulnérabilité et de rédemption. Elles sont toutes marquées par la mort tragique d'Arthur, fils de Nick, tombé à l'âge de quinze ans d'une falaise de Brighton sous l'emprise du LSD.

Partant de Ghosteen, déclic chez lui d'un semblant de paix intérieure retrouvée, Nick Cave remonte alors dans le passé avec une rare précision dans le mot qui, comme dans sa discographie pléthorique, tient de la flamboyance. Et tout y passe… Sa fascination pour la Bible dont les références traversent tout son répertoire, les années d'initiation punk/rock marquées par un chaos intérieur, deux décennies sous la dépendance quotidienne de l'héroïne, l'exaltation suscitée par les concerts, la torture que lui cause l'écriture de ses chansons, sa relation avec ses musiciens et ses fans… Tout est ici disséqué. Et c'est passionnant. Regardant aussi devant lui, Nick Cave affirme ne plus avoir à ce stade de sa carrière envie d'un disque "dominé par le rock et les guitares".

C'est dans un poste de police de Melbourne, "alors [qu'il avait] été arrêté pour une infraction qui n'a pas d'importance" que le jeune punk apprend que son père vient de mourir. Sur le ton d'un scénario d'un docu-série pour Netflix, il évoque aussi une crise de manque dans une cellule de New York où il avait été enfermé après avoir été arrêté au moment d'acheter sa dose quotidienne. "La seule fois de mes années junkie où j'ai dû annuler un concert." Comme chez Leonard Cohen ou Bob Dylan, l'humour et l'art de l'ellipse permettent à Nick Cave de conserver une part de mystère. Et donc du mythe. Inspirant et captivant.

--> ★ ★ ★ Foi, espérance et carnage | Entretiens | Nick Cave Seán O'Hagan, traduit de l'anglais par Serge Chauvin, La Table ronde, 320 pp., 24,80 €, numérique 18 €