Les héros chinois des guerres du IIIe siècle

Dans la seconde moitié du IIe siècle, les conflits s'étaient multipliés entre les agriculteurs et les bergers qui déplaçaient leurs chevaux, vaches, chèvres, moutons en fonction des ressources. Or, à la Cour, les administrateurs, "préoccupés seulement de leur carrière, de leurs rituels bienséants, et surtout de leur enrichissement personnel", étaient aveugles et sourds à ce qui se produisait en dehors des murs de leurs résidences. Quant à la famille impériale des Hans, elle semble avoir été frappée de dégénération génétique (par excès de consanguinité sans doute).

Survinrent d’étranges prêcheurs qui promettaient au peuple l’immortalité sur terre à condition de n’avoir peur de rien, d’oser renverser l’ordre établi, de recourir à la violence s’il le fallait. La révolte populaire qui s’ensuivit, connue sous le nom de "révolte des Turbans jaunes", dura une vingtaine d’années (184-205) et finit par emporter la dynastie impériale moribonde et la société qui la portait (220).

Cette Chine à feu et à sang, dévastée en outre par la famine, vit surgir trois généraux qui se disputèrent le pouvoir pour rétablir l’ordre et remplacer l’empereur : Yuan Shao (142/152-204), Sun Quan (182- 252) et Cao Cao (155-220), le plus "super-héros" des trois mais aussi le plus cruel, qui n’hésitait pas à enterrer vivant ceux dont il se méfiait, y compris ses propres soldats.

Ces trois "seigneurs de la guerre" se retrouvèrent à la tête des trois royaumes de Wei, de Shu et de Wu - "trois vastes pays très différents mais que la puissante culture commune de leurs élites arrimait toujours les uns aux autres", et dont le gouvernement de Mao préserva l'unité en 1949. Il faudra un demi-siècle de luttes sans merci, ponctuées de milliers de morts, pour que les trois rivaux finissent par s'annihiler les uns les autres. Et qu'au bout du compte, une famille que l'on n'attendait pas, les Sima, devint assez puissante pour imposer sa propre dynastie en 265 et régner sur l'ensemble de l'empire reconstitué jusqu'en 316.

Des personnages devenus mythiques

Le souvenir de Yuan Shao, de Cao Cao, de Sun Quan, "meli-mélos" (sic) de cruautés, de psychoses, de vices cachés, de capacités de rebondissements, se perpétua, puis se réinventa à travers des chansons de geste, des poèmes, des récits d'aventures pour finalement donner naissance au Roman des Trois Royaumes, attribué à Luo Guanzhong (1330- ?-1400) et proclamé au XVIIe siècle par les lettrés de l'Empire un des "Quatre ouvrages extraordinaires" de leur littérature nationale.

Au fil du temps, leurs figures se popularisèrent par des pièces de théâtre et l'Opéra (de Pékin et d'ailleurs) ; par les gravures qui ornèrent les livres imprimés à partir du XVIe siècle ; par la réalité virtuelle et le cinéma de nos jours - le film Trois Royaumes du réalisateur John Woo a fait le tour du monde à partir de 2008. L'ouvrage de Danielle Elisseeff permet de découvrir des personnages et un monde dont la plupart d'entre nous savent moins que de la Grèce de l'Iliade, la Rome des Césars ou la Gaule… d'Astérix.

EXTRAIT

“Que s’est-il produit au tournant du IIe et du IIIe siècles pour qu’une littérature prolixe finisse par s’en emparer au point de gagner toute l’Asie orientale puis de faire le tour du monde ?”