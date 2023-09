L’incessant combat de Tàpies avec l’esprit de la matière

La notoriété de Tàpies fut fluctuante. Vite, son œuvre fut montrée dans le monde entier. Il était invité à la Biennale de Venise dès 1956, à 33 ans, et en 1959 et 1964, à la Documenta de Kassel. Les grands musées américains ont acquis très tôt des œuvres de lui. Mais contrairement aux autres grands d’Espagne -Picasso, Miró, Dali- l’oeuvre de Tàpies a connu depuis vingt ans une certaine éclipse et fut moins exposée. Il n’y avait plus eu de grande expo Tàpies en Belgique depuis 40 ans.

Tàpies : Croix et R 1975 © Fundación Telefonica

La riche exposition à Bozar, avec 120 œuvres choisies parmi son immense production de 9000 œuvres est donc une très belle occasion de se replonger dans l’oeuvre intense d’un artiste qui fut sans cesse au travail et en recherche, faisant littéralement corps avec ses toiles.

“Je vous invite à jouer, à regarder attentivement… je vous invite à penser”, écrivait-il.

“L’artiste doit tout inventer ; il doit se lancer à corps perdu dans l’inconnu, rejetant tout préjugé, y compris, à mon sens, l’étude des techniques et l’emploi des matériaux considérés comme traditionnels. ”

Matiériste

On y retrouve, bien sûr, ses grandes, superbes, et célèbres œuvres matiéristes des années 50 et 60, qu’il réalisait, toiles posées à plat sur le sol, avec de la terre mélangée aux pigments, des cailloux, de la poussière de marbre qui créait des éclats de lumière sur le tableau, du sable, de la ficelle, des cheveux ou de la paille, pour créer une épaisseur, comme un “mur” disait-il (son nom Tàpies signifie “mur” en catalan) qu’il griffait ou grattait ensuite. Le tableau devient alors un “champ de bataille” où le corps à corps avec la matière est palpable. On peut y voir mille choses comme l’influence des photographies de Brassaï autour du graffiti.

Portrait d'Antoni Tàpies devant une gravure sur bois de grand format dans l'atelier Stoob à Saint-Gall, 1993.. © Photo: Franziska Messner-Rast, 2023

Il faut aussi regarder ces tableaux de biais, pour voir l’épaisseur de leur couche picturale et le travail en trois dimensions.

Tàpies fait le choix souvent de couleurs sombres (gris, brun, noir, ocre foncé) qui convenaient à un moment, à la situation politique en Espagne franquiste et ensuite “pour s’opposer aux couleurs vives du consumérisme et de la publicité”, nous explique son fils, Toni Tàpies. “Il était un homme de gauche et déjà un écologiste préoccupé de la planète, revalorisant les matériaux humbles. ” Toni Tàpies insiste sur l’actualité en 2023 de l’oeuvre de son père, qui abordait “les drames humains, les injustices, l’exploitation irrationnelle de la nature, des thèmes aussi présents que déchirants. Mais aussi la beauté, dans les choses et les objets les plus simples.”

Antoni Tàpies nourrit par la lecture des philosophes et des scientifiques, rendait une sorte d’hommage aux objets insignifiants : papier, carton, détritus.

“Il y a mille choses qui méritent d’être rangées dans la catégorie de l’art, écrivait-il, beaucoup de choses qui, pour minuscules qu’elles puissent d’abord paraître, deviennent, offertes au regard dans leur vrai jour, infiniment plus grandes et plus dignes de respect que toutes celles qu’il est convenu de juger importantes. ”

Alors que d’autres artistes modernes travaillaient sur la forme la couleur, il choisit d’être moderne en explorant sans cesse les propriétés expressives de la matière.

Plus tard, il nourrissait aussi ses tableaux de formes à la frontière de la figuration : un pied, un nez, des lunettes, qu’il faut souvent chercher par trouver sur le tableau… Ou il ajoutait des lettres ou des mots parfois impossibles à lire, des bribes d’une langue éparpillée à portée de main comme chez Cy Twombly.

Tout est signe

Tout était signe chez Tàpies, comme ce l’est dans la poésie, mais il nous les délivrait volontairement sans préciser le sens de l’œuvre puisée dans son introspection et son énorme culture. À chacun à la compléter et y voir alors ce qu’il veut dans un voyage aussi spirituel et poétique que matériel. Le pied par exemple qu’il peint monumental, sur un tableau à l’expo, était pour lui ce qui nous relie à la terre, au sol et une partie du corps qu’on cache généralement.

Tàpies: En mémoire de Salvador Puig Antich 1974 © Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / SABAM Photo: © FotoGasull

Tous ses tableaux étaient investis d’une énergie mentale mais pouvaient être aussi plus directement politiques. Sur un beau tableau de 1966, on voit les quatre bandes rouges du drapeau catalan, au moment où Franco combattait les indépendantistes catalans. En 1974, dans un tableau de deuil en noir et gris, il rendait hommage à la mémoire du jeune anarchiste Salvador Puig Antich, exécuté par Franco. Et en 1995, dans son tableau/sculpture Dukkha, il évoque la tragédie de la Bosnie avec ce titre tiré du bouddhisme et signifiant la “souffrance”, une des quatre nobles vérités du bouddhisme avec Tanha, Nirodha et Magga, les trois autres nobles vérités que Tàpies a écrit sur son tableau. On voit bien dans cet exemple les dimensions mystiques, philosophiques et politiques de l’univers de Tàpies.

Il écrivait en 1971 : “Quand les formes ne sont plus capables d’agresser la société qui les reçoit, de la déranger, de l’inciter à la réflexion, de lui dévoiler son propre retard, quand elles ne sont pas en rupture, il n’y a pas d’art authentique. ”

Dans les années 80, il prend un virage important en utilisant dans des tableaux un vernis couleur miel qui lui ouvre un monde de possibilités qui invite l’imprévu et le hasard et permet à l’artiste de jouer avec les transparences, le désordre, les taches, l’informe.

Biographie

Antoni Tàpies était né dans une famille de Barcelone fort engagée dans la vie culturelle. À 20 ans, suite à une affection pulmonaire, il suit une longue convalescence d’un an au sanatorium de Puig d’Olena, pendant laquelle il s’adonne à la lecture et au dessin. C’est là que naît sa vocation d’artiste.

Il peint en autodidacte et on suit, au début de l’exposition, son évolution à travers ses premières œuvres : une suite d’autoportraits, des dessins, où il pose à la manière de Picasso qu’il admire et qu’il rencontre en 1950 à Paris. Il s’inspire ensuite du surréalisme qui continuait à être vivace en Espagne.

Parmi les artistes qui l’ont beaucoup inspiré, il y a Miró et Paul Klee.

Dès 1945, il travaille avec des matériaux “pauvres” sans rapport avec la pratique artistique traditionnelle et fait un usage fréquent de techniques de collage et de grattage.

Tàpies : Matière en forme de pied 1965 © Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / SABAM Photo: © FotoGasull

Nostalgie

Dans les années 50, sa renommée est internationale et on cherche à qualifier son œuvre. On parle à propos de son œuvre, d’art informel, d’abstraction, plus tard d’Arte Povera. Aucun de ces termes ne convient vraiment à son art singulier et reconnaissable.

En 1954, il épouse Teresa Barba. L’exposition à Bozar, se termine par l’hommage que Tàpies rendit à son épouse à travers une suite magnifique de dessins à l’encre noire comme un inventaire de signes rappelant ce qui a relié le couple.

Son activité politique fut constante sous la dictature franquiste. En 1966, il participe à une réunion clandestine en vue de constituer le premier syndicat d’étudiants démocratique depuis la fin de la guerre d’Espagne. Il est arrêté par la police et condamné à payer une amende. En 1975, il participe à plusieurs actions organisées par des opposants au régime franquiste en faveur de l’amnistie des prisonniers politiques et du retour définitif aux libertés démocratiques.

Dans les deux dernières décennies de sa vie, un sentiment de nostalgie envahit l’œuvre de Tàpies. Conscient de l’avancée de l’âge, de la fin des utopies politiques dans le monde, les thèmes de la mort et de la maladie deviennent dominants. Un grand tableau de 1986, montrait déjà un corps allongé (le sien sans doute) avec une tache noire sortant du ventre, rappel d’une opération qu’il avait eue suite à un blocage intestinal.

Un grand tableau de 1985, intitulé Hiéroglyphes, résume comme sur un mur tagué, tout le vocabulaire de son œuvre.

Tàpies qui a beaucoup écrit autour de son art et de sa portée métaphysique, disait dans un entretien avec Le Monde : “Plus qu’un art religieux, c’est un art métaphysique, dans la mesure où je pense sans cesse à l’en deçà, dans la mesure où l’art peut devenir moyen de connaissance et conduire la conscience de chacun à voir plus loin, plus profond. ”

Antoni Tàpies, Bozar, Bruxelles, jusqu’au 7 janvier