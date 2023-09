Une esquisse sur 60 années de Brésil

Le récit démarre en 1937 dans le sillage du riche homme d’affaires Oswaldo Wallace dans la région du Minas Gerais. L’homme s’y entend pour faire prospérer son business. Autoritaire, peu scrupuleux avec ses ouvriers et encore moins avec les syndicalistes, l’homme ne recule devant rien pour faire tourner son affaire.

Avec son épouse, il a cinq enfants. trois filles et deux garçons. Ce sont les deux personnages qui vont occuper le premier plan de cette saga. Les deux fils, Severino et Ramires, n’ont qu’un an d’écart, mais tout les oppose. Le premier, volontiers taiseux, renfermé, va progressivement s’engager à gauche. Il deviendra journaliste puis écrivain. Le second, hâbleur et violent, se rapproche naturellement des milieux militaires et d’extrême droite qui vont exercer un pouvoir autoritaire pendant les "années de plomb" ("chumbo", en portugais) qui marqueront au fer rouge l’histoire de ce pays jusqu’à ce jour.

Petite et grande histoire

Matthias Lehmann, brésilien par sa mère ("une femme qui n'a jamais caché sa "sauda", ce manque du pays, tout au long de notre éducation", sourit-il) s'inspire librement de l'itinéraire de sa famille pour raconter l'histoire du pays.

Un roman graphique en noir et blanc de plus de 350 pages qui fourmille d'inventivité, de repères historiques, politiques ou graphiques. "Le Brésil a toujours été une terre de création artistique, une référence en design", explique Matthias Lehmann qui insiste sur le côté fictionnel de son œuvre. "Je ne suis pas historien. Je n'ai pas la prétention d'écrire l'histoire récente du Brésil. C'est un récit assez libre dans lequel certains personnages sont inspirés de ma famille, de ce que nous a raconté ma mère, de mes rencontres lors de mes passages au Brésil".

Les destins des deux protagonistes se croisent et se recroisent dans une forme de balai spontané et ingérable emporté par le rythme soutenu d’une société brésilienne aussi bigarrée ethniquement que politiquement. Excessive aussi.

"Je savais ce que je voulais raconter mais je sentais, à la signature du contrat de cet ouvrage, que je m'embarquais dans quelque chose de très particulier. À l'origine, j'ai signé pour un récit de 150 pages, je pensais bien que je serais un peu à l'étroit. J'ai assez vite compris que ce serait impossible de tenir sur cette pagination", sourit l'auteur qui a plus que doublé le nombre de pages annoncées. Il faut dire que ce roman graphique est terriblement documenté. La lecture de cet ouvrage nous permet d'appréhender les révolutions que traverse ce pays au fil des ans. Il nous entraîne aussi bien dans les grandes villes que dans les campagnes reculées. Une vision assez complète de ce pays loin des images de carte postale et des raccourcis faciles. Une lecture fascinante qui doit beaucoup au travail monacal d'un auteur qui s'est investi corps et âme dans ce récit qui lui tenait particulièrement à cœur.

Une somme d’informations lisibles

Les pages, d’un format assez compact, comportent régulièrement plus de quinze cases avec un texte bien fourni, sans que la lisibilité n’en soit altérée. Une vraie prouesse graphique rendue dans un dessin simple d’apparence mais terriblement construit, efficace, juste et détaillé.

Matthias Lehmann nous offre un regard malin, sans concession sur un pays fascinant marqué par une profonde polarisation de la société, un phénomène qui touche par ailleurs toute la région sud-américaine. "Politiquement, c'est ce qui est aussi en train de s'installer en France", explique l'auteur, franco-brésilien en évoquant les tensions droite-gauche.

--> ★ ★ ★ Chumbo | Bande dessinée | Matthias Lehmann | Casterman, 358 pp., 29,95 €. Numérique 20€