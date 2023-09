David Grann redonne vie aux naufragés du Wager

Dix-sept pages de bibliographie sélective ! C'est avant tout à un solide travail d'historien que s'est attelé David Grann (New York, 1967), avant de sortir sa plume pour nous faire revivre l'une des épopées maritimes les plus incroyables de l'Histoire. Nous sommes en 1740. Vaisseau de guerre royal ayant embarqué 250 soldats et marins placés sous le commandement du Commodore Anson, Le Wager est envoyé en Amérique du Sud avec l'objectif secret de piller les bateaux espagnols. Ancien navire marchand transformé en vaisseau de ligne, ventru et peu maniable, Le Wager franchit tant bien que mal le redouté Cap Horn mais s'échoue peu après sur ce qui deviendra l'île Wager (au Chili actuel).

Ingéniosité remarquable

Coupés du reste du monde, les hommes récupèrent ce qu’ils peuvent des maigres denrées qui leur restaient, et tentent d’organiser leur survie. Leur ingéniosité est remarquable. Épuisés d’avoir déjà dû affronter à bord le typhus et le scorbut, ils sont pourtant nombreux à succomber. Le temps passant, leurs forces physique et mentale diminuant, le groupe se disloque tandis que l’envie de tenter un retour au pays se fait de plus en plus pressante.

Alors que les autorités comme les familles les pensaient morts en mer, deux groupes de rescapés vont réapparaître. Une première équipée de 29 hommes sera récupérée par des autochtones brésiliens qui les conduisent dans une colonie portugaise. Trois autres survivants atteindront le Brésil trois mois plus tard.

Revenus de leur terrifiante expédition, ces miraculés vont devoir affronter une nouvelle tempête : un procès en cour martiale. Certains sont accusés de mutinerie, et le capitaine Cheap doit, lui, répondre d'un meurtre. Alors que les récits des uns et des autres s'efforcent d'établir une vérité qui sert leurs intérêts, David Grann constate que les États agissent de même. "Les empires préservent leur pouvoir grâce aux histoires qu'ils racontent, mais celles qu'ils ne racontent pas sont tout aussi essentielles - les obscurs silences qu'ils imposent, les pages qu'ils arrachent."

Anarchie, querelles d’ego…

Récit d'aventures hors du commun, mené tambour battant par un David Grann galvanisé par cette incroyable histoire, Les naufragés du Wager redonne vie à une communauté humaine hiérarchisée et bigarrée (du dandy au bandit) appelée à cohabiter dans la promiscuité, qu'"un long et périlleux voyage mettrait inexorablement à nu". C'est la plus grande réussite de l'auteur : au cœur de ce "Léviathan qui ne dormait jamais et était constamment en mouvement", il donne chair, vie et sentiments à des êtres humains confrontés à une situation ultime. À bord déjà, le rôle et le comportement de chacun étaient déterminants. "L'inefficacité, les bévues, la stupidité, l'ivrognerie pouvaient conduire au désastre." Mais après le naufrage, tout a pris une autre dimension, d'autant que "l'épave avait réduit à néant les anciennes hiérarchies : tous les hommes étaient maintenant soumis au même sort funeste". L'anarchie s'installe, les querelles d'ego se multiplient, des factions belliqueuses se constituent, certains gradés déçoivent quand des subalternes éclosent par leurs mérites.

Sans les journaux tenus par les survivants, sur lesquels s'appuie David Grann, Les naufragés du Wager n'aurait pas cette touche de proximité qui en fait un roman-vrai palpitant. De quoi se réjouir de voir la littérature du réel devenir, de ce côté-ci de l'Atlantique aussi, un rayon toujours plus passionnant.









⇒ Les naufragés du Wager | Récit | David Grann, traduit de l'anglais (États-Unis) par Johan-Frédérik Hel Guedj | Éditions du Sous-Sol | 447 pp., 23,50 €, version numérique 17 €

EXTRAIT

“Perdant de l’eau comme on perd son sang, il poursuivit sa navigation dans le golfe des Peines, sans mât, sans gouvernail, sans capitaine sur la dunette.”