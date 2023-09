Dans "Le grand feu", Léonor de Récondo marie ses deux passions pour la littérature et le violon baroque

Cette année-là, à la naissance de la petite Ilaria, dernière d'une fratrie de six enfants, ses parents, pour lui donner une chance dans la vie, la confient à la Pietà, une institution charitable qui recueille les petites filles abandonnées ou orphelines et les voue à la musique. La vie y est rude, cloîtrée, avec les règles strictes d'un couvent. Mais il y a la musique et le chant dans lequel Ilaria excelle.

Le génial Antonio Vivaldi, renommé "le prêtre roux", y donne des cours avec exigence. Et le maître se fait volontiers aider par ses jeunes étudiantes les plus douées qui recopiaient ou même complétaient ses partitions.

Léonor de Récondo nous raconte avec bonheur cette Venise baroque, se basant sur l'histoire véritable de la Pietà et de Vivaldi.

Depuis une dizaine d'années, Léonor de Récondo (Paris, 1976) mêle l'écriture à la pratique professionnelle du violon. Violoniste de musique baroque, elle se produit dans le monde entier.

Pour la première fois, dans ce roman, ses deux passions sont mêlées. Un livre où elle a mis beaucoup d'elle-même.

À Bruxelles

"Je parle d'abord de la période musicale qui m'intéresse le plus, nous confirme-t-elle. Je me suis spécialisée en musique baroque, ici à Bruxelles, auprès de Sigiswald Kuijken . Quitte à écrire sur le violon, autant écrire sur la période que j'aime. Le 'corps musicien' m'intéressait aussi pour ce roman. Qu'est-ce que cela signifie de grandir avec un violon ? Qu'est-ce que cela représente comme rigueur et comme discipline ? J'ai moi-même commencé le violon à cinq ans. Une amie de mon père était violoniste et j'ai eu un petit violon. Tout a commencé d'une manière assez ludique."

Cumuler ainsi deux métiers, d'écrivaine et de musicienne est rare. Y a-t-il un lien à trouver dans la musique des mots ?

"D'abord il y a la lecture qui m'a toujours accompagnée et qui continue à m'accompagner. J'étais happée enfant et adolescente par toutes les lectures que je faisais. Et j'ai voulu à un moment passer de l'autre côté du miroir. C'est certes étrange de passer de violoniste interprète à écrivaine, plutôt qu'à compositrice. Mais je n'ai aucune idée de composition musicale. Mon champ créatif est alors celui de la littérature. En musique, je suis une interprète, avec toute l'émotion et le savoir que cela suppose. Mais en littérature je suis totalement libre. Il y a là une forme de liberté et de solitude très différente de celle de la musique où on est dans le collectif, l'attention à l'autre. Les deux sont très riches." Et Léonor de Recondo de rire : "Je trouve que ma vie est formidable."

Le plongeon

Dans Le grand feu, Ilaria étouffe entre les murs de la Pietà, et veut aller vers le vrai monde de Venise qu'elle ne peut que deviner. "Le violon est l'instrument de sa liberté qui lui permet d 'échapper de cette institution fermée et ses règles d'un couvent où les petites filles n'avaient pas le droit de sortir. La musique élève, fait rêver", ajoute l'écrivaine.

Ilaria, un jour, plonge dans le canal "les bras en croix, visage vers le ciel". Paolo, le frère de son amie Prudenza, tombe amoureux d'elle quand il la voit oser ainsi ce plongeon et s'en va loin guerroyer pour ce qu'il croit l'honneur de sa famille, avec autour de la taille le ruban rouge qu'Ilaria avait laissé tomber au bord du canal.

L'amour va brûler au cœur d'Ilaria et de Paolo, et va même ébranler la puissante mère supérieure de la Piéta, touchée par la beauté du chant d'Ilaria.

Léonor de Récondo ne craint pas le romantisme, nous avoue-t-elle, avec un grand sourire. "C'est une forme d'idéal, je dois être une femme très idéaliste et qui construit son idéal à travers l'émotion artistique que je reçois en lisant, en regardant des tableaux, en écoutant la musique, C'est ce qui me transporte et qui me fait apercevoir une sorte d'autre monde possible, un monde inventé par l'humain et tellement nécessaire à notre imaginaire, à nos vies. La beauté c'est ce qui nous permet de vivre."

Pour donner un visage et un nom à son personnage d'Ilaria, Léonor de Récondo confie qu'elle a pensé à la plus belle tête de jeune fille de la Renaissance, celle de la tombe d'Ilaria del Carretto par Jacopo della Quercia à la cathédrale de Lucques.









⇒ Le grand feu | Roman | Léonor de Récondo | Grasset, 221 pp., 19,50 €, numérique 14 €

EXTRAIT

"Ilaria se prend à rêver que ces deux heures pourraient être sa vie tout entière. La musique et la famille. L’ardeur qu’elle met soudain à jouer du violon parcourt son corps, fourmille dans ses mains. Son esprit, tendu par l’écoute, va exploser. La voix, le virginal, la beauté. Elle tressaille, cette partition inconnue la remplit. Elle va prendre feu. Son violon va brûler, les tentures, le palais, tout va brûler. Elle n’est plus qu’une flamme vive, une couronne incandescente."