Denis Dercourt publie son premier roman : "Les méchants sont souvent plus intéressants que les gentils"

L'auteur du livre ? Le scénariste et réalisateur Denis Dercourt qui, après avoir tourné une dizaine de films (La tourneuse de pages en 2006 ou Vanishing en 2021), s'essaie à un autre style d'écriture et publie ainsi son premier roman.

Pour notre interlocuteur, les méchants sont souvent plus intéressants que les gentils. Il a déjà pu l'expérimenter avec les comédiens qui préfèrent interpréter des méchants. "On a tous en nous une certaine violence qu'on réprime. À mes yeux, le but de la littérature n'est pas de ne montrer que la belle face de nous-mêmes, mais aussi notre part d'ombre."

Sans adverbe ni adjectif

Dès les premières lignes, on est frappé par son style, qui déstabilise : une phrase, un alinéa. "C'est une écriture en flèche. Il y a des auteurs qui écrivent en lasso, et tournent autour. Chez moi, chaque phrase mène à la suivante. À chaque point, je passe à la ligne", développe Denis Dercourt. Sans adverbe ni adjectif, son écriture est à l'os. "Je ne qualifie jamais. Je présente la vie telle qu'elle est. Comme un journal ou un rapport de police. C'est au lecteur ou à la lectrice de qualifier." Un roman où chaque mot compte. "Il a demandé un ajustement très fin. On a beaucoup travaillé avec l'éditrice et ses trois collaboratrices."

Son métier de scénariste a-t-il eu une influence sur la forme de ce roman ? "Pas tout à fait. C'est vrai que j'essaie d'écrire des scénarios où je ne dis pas à l'acteur ce qu'il doit penser. Je suis monteur aussi. Et au montage, il faut jouer avec les ellipses. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas." Voilà qui corrobore l'attente de Denis Dercourt par rapport à ses lecteurs ou lectrices. "Qu'ils se fassent leur propre morale" relève celui qui, autant comme lecteur que spectateur, souhaite participer à ce qu'il lit ou regarde. "J'aime mettre de moi-même. Je n'aime pas qu'on m'impose tout." Le "je" interprète alors ce qu'il voit, suivant son vécu. "Il y a des gens que le livre fait rire, vraiment, beaucoup. Mon épouse, elle, déteste (rires). Il y a aussi des gens qui adorent. Qui y voient une formidable histoire d'amour."

Denis Dercourt, qui pensait qu'il allait atteindre un public de sa classe d'âge (il est né à Paris en 1964), a été surpris par l'accueil que son livre a suscité auprès des jeunes. "Ils n'ont aucun problème avec la violence. Ils ne lisent pas du tout de la même manière. Pour un film, j'ai déjà pu remarquer qu'à peu près tout le monde voit la même chose. Mais avec un roman, les gens voient des choses très différentes en fonction de qui ils sont, de leurs préoccupations du moment, de leur âge, de leur histoire."

La centrale atomique de l’inconscient

L'auteur nous apprend que le personnage de Léon est arrivé très tard dans l'écriture du roman. "C'est dû au fait que je n'écris pas de manière linéaire, que mon écriture relève de l'inconscient." Quand on met en perspective les deux vies - celle du père de Léon et celle de Léon lui-même, impossible de ne pas faire intervenir la psychogénéalogie (parce que votre père a été un fieffé salopard, allez-vous reproduire ce comportement ?). "Oui, c'est vrai. C'est difficile de savoir d'où ça vient parce que j'écris de manière inconsciente. Un auteur tourne autour d'un noyau qui est une sorte de centrale atomique dans son inconscient. Je crois aux secrets de famille, les choses qui ont été cachées ou non dites. Il est souvent question de vengeance dans mes films et aussi dans ce livre. Je pense savoir d'où ça vient, dans mon histoire familiale, mais je ne peux pas être plus précis."

Titre du roman, Évreux est une ville que l'auteur connaît très bien parce que ses parents y passaient tous leurs week-ends, et lui toutes ses vacances. "Elle symbolise l'archétype d'une ville française de 50 000 habitants." C'est là que Léon grandit, monte diverses affaires (pas très honnêtes), étend son pouvoir, se joue des femmes pendant plus de 70 ans. Un être que l'on qualifiera d'ignoble et pour lequel Denis Dercourt possède une certaine empathie. "Pour nous, auteurs, les personnages, ce sont nos enfants. On les aime tous de la même façon, y compris l'horrible bonhomme. Je ne l'excuse pas, mais quelque part, je le comprends."









⇒ Évreux | Roman | Denis Dercourt | Denoël, 279 pp. 19 €, numérique 14 €

EXTRAIT

"Oh j'adore ça la chasse, a-t-il dit en s'essuyant avec les feuilles. Quand on ne sait plus qui est le chasseur et qui est le gibier."