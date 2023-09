Dans "Stupeur", Zeruya Shalev plonge très loin dans l’âme humaine

Ses romans sont aussi imprégnés de l'histoire d'Israël. Elle-même, née en Galilée dans un kibboutz en 1959, a échappé de peu à un attentat contre un bus à Jérusalem en 2004.

Dans Stupeur, son nouveau roman, on retrouve les questionnements existentiels qui ont marqué son livre précédent. Elle raconte l'histoire de deux femmes, à un moment essentiel de leurs vies, sur un fond historique dramatique.

Artara est au chevet de Mano, son père mourant. Un homme rude, peu paternel. Dans les brumes de son agonie, il confond et l'appelle Rachel, en lui multipliant les déclarations d'amour. Qui est cette Rachel ? Pourquoi, lui si rude, se montre-t-il si aimant l'égard de Rachel ? Et pourquoi son père l'a-t-il appelée Atara, un prénom rare ?

Le mouvement Lehi

Atara part à la recherche de Rachel et la découvre à Jérusalem, très âgée et peu désireuse de raconter son histoire. Elle avait combattu, jadis, dans sa jeunesse, avec Mano, le père d'Atara dans le mouvement paramilitaire sioniste Lehi (les combattants pour la liberté d'Israël) appelé aussi groupe Stern, qui luttait contre l'occupation anglaise entre 1940 et 1948 en préparant des attentats. "Nous ne nous laisserons pas massacrer comme les Juifs d'Europe", se disaient-ils alors. Un des intérêts du roman est de rappeler cette page de l'histoire d'Israël.

Mano et Rachel se sont alors brièvement mariés tout en poursuivant leur lutte politique contre les Britanniques. Mais brusquement, le couple a rompu sans jamais avoir expliqué ce qui s'était passé. Et jamais Mano n'a plus évoqué ces années-là.

Mano a refait sa vie et a eu Atara comme fille et Eden comme fils qui, à la colère de sa mère, veut rentrer dans l'armée. Rachel aussi s'est remariée et a eu deux fils qui ont choisi des voies opposées, l'un militant pour la Paix avec les Palestiniens, l'autre devenant ultraorthodoxe.

Cette histoire de leur jeunesse, non-dite, marque encore 70 ans plus tard la vie des deux femmes. Zeruya Shalev nous entraîne dans la tête de ses personnages à travers de très longues analyses de leurs psychologies qui vont au plus près des sentiments et de la mélancolie, de ce qui nous rend humains.

Alors que Rachel et Atara se cherchent, le mari d'Atara est amené d'urgence à l'hôpital. Et Atara se culpabilise de pas avoir été présente auprès de lui. Zeruya Shalev tisse ainsi sans s'arrêter, presque jusqu'à nous épuiser, nos deuils, nos manques, le bilan de nos vies, l'impact des occasions ratées et des épreuves douloureuses.

Un très beau roman qui montre comment l'histoire collective d'une société fracturée peut bousculer les liens privés.









⇒ Stupeur | Roman | Zeruya Shalev, traduit de l'hébreu par Laurence Sendrowicz | Gallimard, 366 pp., 23,50 € numérique 17 €

EXTRAIT

"Elle veut entendre ce que tu veux raconter, ce que tu n’as jamais raconté à personne, ce dont tu refusais de te souvenir, ce que tu n’as pas réussi à oublier. Toute personne doit savoir pourquoi on lui a donné son prénom et dans quelles circonstance elle est venue au monde, de même que tous les Juifs d’Israël doivent savoir grâce à qui ils ont obtenu leur pays."