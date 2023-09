"Strange": le difficile parcours de Raphaël pour devenir Nora

Strange raconte l'histoire douloureuse d'un jeune garçon, Raphaël, qui peu à peu se sent femme dans un corps d'homme. Comme dans ses autres livres, l'autrice traite ce sujet avec pudeur, sans pathos mais avec une grande vérité humaine.

Le livre prend la forme d'une longue lettre que Raphaël, désormais habitant à Bruxelles, devenu une femme, une "Trans" prénommée Nora, écrit à son père pour lui révéler le long chemin si difficile que lui, son fils, a dû prendre, sans jamais rien oser en dire à son père de peur de le blesser.

Il raconte d'abord son enfance à Arlon, la mort de sa mère quand il avait trois ans. Il ne se sentait déjà pas un garçon comme les autres. Il était Strange comme le dit le titre de ce beau roman. Il aimait les déguisements et les princesses, se maquiller. Il se heurtait à la brutalité de la cour de récréation avec les quolibets homophobes des autres garçons.

"Dans la vie que toi et moi menons, écrit-il à son père, les mots manquent pour exprimer ce que je suis. 'Garçon' ne me convient pas. 'Fille' est-il adéquat si je n'en ai ni le corps, ni la voix ? Il faut que je me trouve une langue où exister."

Le chant

Le chant va l'aider, quand une institutrice lui propose de participer à une chorale où Corinne l'initie au chant et convainc le père de l'inscrire au solfège plutôt qu'au foot.

Raphaël a la chance de rencontrer des femmes qui le comprennent : sa Mamy à qui il peut parler de ses blessures, et puis son amie Anna, tombée amoureuse de lui. Elle a au visage une tache de vin et sera toujours à ses côtés, comprenant la transition de genre qu'il va réaliser à Bruxelles, loin des yeux de son père, où il s'inscrit au Conservatoire.

À Bruxelles, il entend un homme à la voix de femme chanter Purcell. C'est une révélation. Mais la route reste parsemée de moments très difficiles pour Raphaël devenu Nora.

"Voilà tu sais tout, conclut la lettre à son père. Peut-être que tu ressens une peine immense. Une colère immense. Peut-être que tu te dis 'Après tout ce j'ai traversé, il faut encore que je supporte ça. Je n'en ai pas la force. Je ne veux pas.' Toutes les familles prennent nos transitions de plein fouet. Ce sont des tsunamis, comme pour nous. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Nous non plus."

Nora va, à la fin du livre, attendre son père à la gare du Midi sans savoir comment il réagira. "J'aimerais que tu me serres dans tes bras", lui écrit-il.

Un roman comme une lettre d'amour à un père et une lettre pour pouvoir enfin s'aimer soi-même.









⇒ Strange | Roman | Geneviève Damas | Grasset, 178 pp., 18,50 €, numérique 13 €

EXTRAIT

"Il y a mille manières d’être femme. En dépit de mes épaules larges, de mon bassin étroit, de mon sexe d’homme, de mes grandes mains, je suis une femme. J’appartiens à ce territoire-là."