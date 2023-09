L’exposition Close Enough – 12 women photographers of Magnum présentée en ce moment aux deux étages supérieurs du Hangar pointe ce qui a évolué en mettant en avant 12 femmes photographes et, surtout, une diversité d’approches photographiques bien loin du reportage pur et dur à la Capa ou de l’instant décisif à la Cartier-Bresson. Le “close enough” du titre fait référence à la fameuse phrase de Capa “si votre photo n’est pas assez bonne, c’est que vous n’êtes pas assez près”. Elle résonne très bien ici, car, plus que physique, la proximité de chacune de ces femmes avec son sujet est une question d’engagement personnel. Comme le résume Charlotte Cotton, la curatrice de cette exposition, “du rapprochement spatial, on passe à la rencontre humaine.”

Dans une installation réalisée à Lens en 2017, Georges Rousse avait tapissé toute une salle de journaux dont les photographies avaient été recouvertes de noir pour interroger l’utilité des images que nous montre généralement la presse. C’est manifestement ce type de questionnement qui a fait évoluer la photographie documentaire ces 20 dernières années, notamment – comme en témoignent les travaux de ces 12 autrices de Magnum – par une distance accrue avec la simple illustration de l’actualité et un approfondissement de l’implication personnelle.

Close Enough – 12 women photographers of Magnum, photographie Où Hangar, 18, place du Châtelain, 1050 Bruxelles Quand Jusqu’au 16 décembre, du mardi au samedi, de 12h à 18h. Rens. : www.hangar.art