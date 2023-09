Le jour où Boris Vian inventa Vernon Sullivan pour se venger du jury de la Pléiade

Se laisser bercer par la nostalgie d’une époque révolue et réveiller par la fantaisie et la liberté qui animaient alors les grands noms de la littérature.

Voilà ce que propose, d’une plume alerte, Dimitri Kantcheloff (1981), qui décrit cette atmosphère jazzie comme s’il l’avait vécue.

L'auteur d'un premier roman aux Avrils (Supernova, 2021) revient sur un scandale littéraire célèbre : la sortie de J'irai cracher sur vos tombes de Vernon Sullivan, le pseudonyme choisi par Boris Vian (1920-1959). Pour se venger de ne pas avoir obtenu le prix de la Pléiade, alors que l'affaire semblait pliée, il décide en effet de monter un coup littéraire, preuve que les étranges lois du monde de l'édition sévissent depuis de nombreuses années.

Un jeu sérieux

À l'époque où le canular est considéré comme un jeu sérieux, l'auteur de L'Écume des jours parie qu'il est capable d'écrire un best-seller en dix jours pour tromper les critiques et décide de créer de toutes pièces un écrivain américain, noir et alcoolique de préférence, victime de la censure dans son pays.

Comme espéré, le livre fait scandale et pendant qu’on s’interroge dans les caves de Saint-Germain, Vian jubile. Il se fait passer pendant plusieurs années pour le traducteur du génie mystérieux.

Malheureusement sa véritable carrière d’écrivain ne décolle pas et il ne tardera pas à en nourrir de l’amertume.

Portrait intime et sans concession

Cette histoire véridique, aux multiples rebondissements, à (re) découvrir dans Vie et mort de Vernon Sullivan afin de se rafraîchir la mémoire - et l'esprit ! - permet surtout à l'auteur de dresser le portrait intime et sans concession de Boris Vian, à la santé fragile, au rythme de travail effréné, à la vie dissolue et à la passion toujours intacte pour sa chère Michelle et Petit Bison.

Derrière la légèreté et la frénésie créative de l’artiste, on découvre un artiste blessé de n’avoir jamais été pris au sérieux.

Le jazz trouve aussi, et en toute logique, une place de choix dans le décor et la tonalité de ce récit où discutent ensemble Jean Cocteau, Christian Dior, Camus, Gallimard, voire Yves Montand et Simone Signoret qui s’installent à la table de Mouloudji au Tabou, haut lieu des nuits parisiennes.

Émouvant et nerveux, ce roman, court et épatant, sélectionné pour le Renaudot, alterne judicieusement entre distance, proximité et élégance. Un vrai plaisir de lecture.









⇒ p | Roman | Dimitri Kantcheloff | Finitude, 176 pp., 17,50 €

EXTRAIT

"Après tout, que reste-t-il du jeune homme brillant, passionné et si parfaitement libre qu’elle avait tant aimé ? Le voilà dix ans plus tard, enferré dans ce rôle de petit auteur à scandale, pris au piège de Sullivan, gâchant son talent et sa santé pour une blague de potache devenue hors de contrôle. Elle avait espéré mieux de lui. Bien mieux. Qu’il devienne ce genre d’homme à l’intelligence juste. Avec qui partager d’éblouissantes conversations et de longues balades sur les bords de Seine. De ceux qui savent vous donner goût à cette sensation rare et fragile d’être comblée. Jamais elle ne s’était imaginé chercher ce bonheur ailleurs que dans les bras de Boris ; et encore moins dans ceux de Sartre."