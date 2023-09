Laurence Dervaux montre la beauté et la fragilité de nos viscères

Laurence Dervaux: la quantité d'eau contenue dans dix-huit corps humains (2023) détail ©crédit: bps22 et Laurence Dervaux, Photo: Leslie Artamonow

Cette installation de 18 grands vases représente 18 corps humains avec pour chacun la quantité exacte d’eau contenue dans un corps. Certains vases plus petits sont remplis d’eau colorée (rouge sang, jaune urine, brune) montrant les autres fluides dans notre corps. Et l’eau est mise en mouvement, au goutte-à-goutte, par capillarité à travers les rubans rouges.

Cette très belle installation créée pour cette exposition, résume bien le travail de Laurence Dervaux, de célébrer à la fois la fragilité et la beauté du corps humain.

Le BPS22 avait déjà présenté en 2020 la grande pièce de Laurence Dervaux que le musée avait acquise : 4000 litres de liquide rouge symbolisant le sang, placé dans 750 récipients de formes diverses, c’est le sang qui traverse notre cœur en une heure et demie, c’était déjà notre fragilité exposée mais aussi le rouge de la colère.

Laurence Dervaux: Chaque sculpture représente la quantité de sang contenue dans un corps humain ©crédit: Laurence Dervaux, photo: Leslie Artamonow

Les œuvres de Laurence Dervaux retournent nos corps comme on retournerait un gant. Elles mettent en évidence la crudité de nos organes de chair et de viscères, de notre fonctionnement. Elles sont des vanités contemporaines montrant que la vie est proche de la mort. Mais chaque fois Laurence Dervaux fait de ces morceaux de corps, de cette machine en nous qui nous fait vivre, des objets et installations de pure beauté.

On retrouve ces réflexions à voir une seconde installation dans la lumière forte de la Grande Halle. Vingt-six gouttes en verre (comme des larmes) remplies de liquide rouge sang semblent tomber du ciel, retenues par des bandes de tissus rouges comme des bandages. Chaque “goutte” contient la quantité de sang d’un corps humain adulte ou enfant. L’installation a, à nouveau, une grande beauté plastique tout en montrant que la vie ne tient qu’à un fil.

Des vanités

L’œuvre de Laurence Dervaux est un hommage à la beauté secrète qui se cache en l’humain, comme dans la nature. Aux métamorphoses de la vie. Une beauté souffrante mais apaisante, qui rappelle les limites de l’homme dans ses tentatives désespérées de se détacher de son destin charnel et mortel.

Laurence Dervaux: Crânes recouverts de terre rouge, noire, blanche, jaune (2009), détail. ©Crédit: Laurence Dervaux, Photo: Leslie Artamonow

Elle a placé face à cette installation une série de crânes humains recouverts de couches de terre de teintes différentes comme sont différentes nos couleurs de peau. Au plus il y a de couches (jusqu’à 75 couches !), au plus un visage humain apparaît. Jusqu’à arriver à une tête en forme d’œuf, comme un Brancusi.

Baudelaire parlait de son amour “éternel et muet pour la beauté”. Laurence Dervaux la trouve au sein de nos organes qu’elle montre, reproduits en verre soufflé et exposés sur des tables entre lesquelles on déambule : on reconnaît un cœur de verre rouge, un rein jaunâtre, des seins remplis de lait, des intestins de verre…

Laurence Dervaux montre aussi des travaux plus anciens datant de 2002 à 2011 comme ces grandes urnes à taille humaine peintes sur des plaques de verre et dans lesquelles le visiteur peut voir son reflet. À nouveau, elle crée des vanités invitant à une réflexion sur la vie et la mort.

Le cycle de la vie sur lequel elle se penche passe par l’alimentation avec trois grands blocs de riz coloré comme de l’art minimal, ou par une série de bols dans lesquels elle a laissé sécher et se craqueler de ta terre.

Portrait de Laurence Dervaux (2023) ©photo : Leslie Artamonow

Pour Pierre-Olivier Rollin, commissaire de l’exposition : “C’est dans l’expérience de la contemplation que se joue l’œuvre, dans l’exacerbation de cet instant de grâce, de cet équilibre instable né de la rencontre de la naissance et de la mort, de la lumière et de l’ombre, de la beauté et de l’angoisse. ”

Chez elle, les titres sont importants. Celui de l’expo est : “Nous, huit milliards d’humains moins vingt-sept, plus septante, le temps de lire ce titre. ”

Laurence Dervaux, au BPS22, Charleroi, jusqu’au 7 janvier