"Syndrome des amours passées" : Que vaut le nouveau film du duo belge Ann Sirot-Raphaël Balboni ("Une vie démente") ?

Le premier moment de stupeur passé, Sandra (Lucie Debaye) et Rémy (Lazare Gousseau) ont soigneusement tout planifié et organisé, persuadés que leur détermination viendrait à bout de leur blocage et de leurs difficultés. Mais au fil des rencontres et des rendez-vous volés, leur lien ne va-t-il pas s’abîmer et s’étioler ?

Amours, enfant et (in)fidélité

Le polyamour, la jalousie, les applis de rencontre, les doutes et les anciens amants, le stress de l’âge et du temps qui passe, la peur d’être trompé et quitté : le film aborde toutes ces thématiques avec humour, tact et douceur, proposant à chacun de se projeter comme en miroir de ce couple attachant mais malmené. Utilisant une mise en scène à la fois minimaliste et ingénieuse pour mieux traduire les gênes, les questionnements et les explorations en tous genres.

Sandra (Lucie Debaye) et Rémy (Lazare Gousseau) revisitent leurs précédentes relations dans le film d'Ann Sirot et Raphaël Balboni, "Le Syndrome des amours passées".

On reconnaît d’emblée la patte – l’inventivité, la folie douce et la fantaisie – d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, tandem de réalisateurs belges déjà à l’origine du film Une vie démente , récompensé de 7 statuettes aux Magritte 2022. À travers ce récit inédit, ils explorent un défi nouveau pour un couple : celui de l’enfantement, mais aussi de l’attachement et de la durée.

Comment résister aux tentations, comment poser ses limites, comment exprimer ses peurs, comment rester unis dans la tourmente ? Le corps de l’autre m’appartient-il ? Le film explore toutes ces questions à travers le cheminement de deux êtres attachants auxquels le public peut facilement s’identifier. Lucie Debay et Lazare Gousseau sont aussi épaulés par Nora Hamzawi (Éléonore) et Florence Loiret-Caille (Le Bureau des Légendes) campant des personnages secondaires savoureux.

Zones d’ombre et vertiges sentimentaux

Grâce à un sens extrêmement maîtrisé de la mise en scène, une épatante recherche visuelle et une impressionnante économie de moyens, Ann Sirot et Raphaël Balboni donnent corps à bien des chimères et des fantasmes contemporains, tout en restant dans une zone de baignade savamment balisée. Sandra et Rémy sont tous les deux très touchants et leurs dialogues tellement justes…

À travers Le Syndrome des amours passées, les deux cinéastes parlent bien de la fragilité du couple et des peurs qui, souvent, nous habitent dans nos relations à l’autre. De façon foncièrement ludique, ils interrogent les normes sociales autour de la vie à deux, prouvant que par le biais de leur univers très personnel, mais aussi du regard décalé et burlesque porté sur notre quotidien et nos relations intimes, ils peuvent enrichir nos perceptions. Le film a été présenté à la Semaine de la critique du dernier Festival de Cannes.

★★ Le Syndrome des amours passées Et plus si affinités Réalisation et Scénario Ann Sirot et Raphaël Balboni Image Jorge Piquer Rodriguez Avec Lucie Debay, Lazare Gousseau, Nora Hamzawi, Florence Loiret-Caille Durée 1h29.