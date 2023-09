"Vivre avec une étoile" : bouleversant chef-d’œuvre de Jiri Weil, cousin de Kafka et d'Hasek

C’est le cas de Jozef Roubicek, un petit employé de banque juif dans une ville jamais nommée, qui a perdu son emploi suite à "leur" arrivée - jamais il ne prononce les mots "juif", "Allemands", "nazis", etc., préférant parler seulement d’Eux et de Nous. Il y va de l’universalité de la condition humaine, dans un monde où certains ont tous les droits et les autres aucun.

Roubicek, lui, ne possède plus que son nom. Sans emploi, il a brûlé ses meubles pour se chauffer, vendu ses livres pour se procurer un os à bouillon, un bout de pain, un oignon. Il vit seul, mais se raconte à la femme qu’il a aimée, mais qui était mariée et qu’il a refusé de suivre lorsque son mari et elle ont cherché à quitter le pays. Plus tard, il se racontera à un chat errant qu’il a recueilli - avant qu’un voisin ne le tire à la carabine pour le déguster avec une sauce à l’ail.

Les légumes du cimetière

Dans son dénuement, la Communauté lui procure finalement un poste de jardinier au cimetière, ce qui lui permettra de planter des légumes et de constater qu'ils y croissent bien, "nourris des morts enterrés là". Le cimetière sera son dernier espace de liberté, car en ville il lui est interdit de prendre le tram, d'entrer dans un parc ou une salle de cinéma, de sortir après 20 heures ou d'emprunter certaines rues le vendredi ou le dimanche. Un jour, la Communauté annonce que tous les Roubicek de la ville doivent se préparer à embarquer dans un convoi pour l'Est. Miracle, son nom ne figure pas sur la liste ! N'empêche, il finira par la recevoir, la convocation pour le grand départ.

Joseph K de Kafka ou Chveïk de Hasek

À la fois débrouillard et naïf, Roubicek est un cousin de Joseph K, l’antihéros de Franz Kafka, inculpé et exécuté sans avoir compris la nature de sa faute. Il l’est aussi du "brave soldat Chveïk", l’antihéros de Jaroslav Hasek (1883- 1923) dont l’épopée héroïco-comique dévoile l’absurdité du monde. Et voici un troisième personnage tchèque qui dans sa simplicité, son innocence, sa logique imparable, son ironie mordante, raconte les absurdités qu’il rencontre et les cruautés qu’il subit.

Qui donc était Jiri Weil ? Né dans une famille juive à Parakolesy en 1900, il fit des études de littérature slave comparée avant de travailler à l'ambassade soviétique à Prague de 1922 à 1931, puis comme traducteur à Moscou. Exclu du Parti communiste en 1935 et envoyé en "rééducation" au Kazakhstan, il publia à son retour à Prague Moscou-frontière (1937), puis La cuiller en bois (1938), un des premiers romans sur le goulag. Sous l'Occupation allemande, il réussit se cacher : cette expérience lui inspira Vivre avec une étoile (1949). Expulsé de l'Union des écrivains après le coup d'État communiste (1949), il survécut comme directeur du Musée de juif de Prague. Il mourut d'un cancer en 1959.

Les Éditions Denoël rééditent heureusement ce roman trop méconnu, dont le grand romancier américain Philip Roth a écrit qu'il était "le meilleur roman qu'il avait lu sur le destin des Juifs". De fait, à travers l'attente du "convoi" qui le conduira à l'Est, tandis que certains se suicident, d'autres espèrent un miracle, Jiri Weil nous donne l'inoubliable portrait d'un Juif qui pourrait être n'importe quel juif, qui pourrait être n'importe quel homme.









⇒ Vivre avec une étoile | Roman | Jiri Weil, traduit du tchèque par Xavier Galmiche, Denoël, 304 pp., 21 €, numérique 15 €

EXTRAIT

“Je n’avais jamais pensé qu’Eux aussi pouvaient avoir peur, mais peut-être que cela leur arrivait, sinon ils n’auraient pas tant crié”.