Lionel Duroy : “La Roumanie devrait être à Nuremberg”

Au fil d’un récit haletant, cette découverte dirigera alors toute sa rage contre l’amnésie dans laquelle vit sa famille, à l’image de tout un pays. “Ses parents lui ont raconté que son grand-père était prétendument résistant alors qu’il a servi, comme la plupart des Roumains, dans l’armée du général Antonescu, qui a été l’alliée de la Wehrmacht et qui a tué les Juifs. Quant aux communistes, vous savez où ils étaient à l’époque, ces prétendus résistants ? En taule, donc ils n’ont pas risqué leur vie. Plutôt que d’être touchée par ce qui s’est passé, Adèle est en colère parce qu’on ne lui a pas dit la vérité. Comme je l’ai été quand j’ai compris qu’on m’avait jamais parlé de la Shoah”, poursuit le romancier français, qui n’a pas peur d’avouer que ses parents étaient antisémites. “L’épilogue est le destin d’Adèle qui est de rester en Roumanie. C’est là qu’est sa place. Pour dénoncer ceux qui ont caché l’histoire. Pour assumer le fait que, oui, l’armée roumaine a commis un génocide.”

Un passé caché

Lionel Duroy, lui, a découvert cet effroyable passé en lisant Kaputt, de Curzio Malaparte. “C’est un roman essentiel dans ma vie parce qu’il raconte le pogrom de Iasi”, cette ville du nord de la Roumanie où 13 000 juifs ont été massacrés le 28 juin 1941, explique l’ancien journaliste, âgé de 73 ans. Il a d’ailleurs fait de ce drame le cœur de son précédent livre, Eugenia, traduit en roumain et vendu en quelques mois à plus de 10 000 exemplaires dans le pays. Mais Mes pas dans leurs ombres, “c’est beaucoup plus violent” pour les Roumains “parce qu’ils ne vont pas là-bas”. Ils ne suivent pas les pas d’Adèle – qui sont en réalité ceux de l’auteur – sur la voie par laquelle le maréchal Antonescu a chassé les Juifs des provinces de Bessarabie et de Bucovine pour les emmener, du moins ceux qui survivent à ces “marches de la mort”, au-delà du Dniestr, dans le territoire de l’Ukraine d’aujourd’hui.

Ils ne vont pas en Moldavie à Marculesti, où les troupes roumaines ont massacré mille Juifs, avant de les ensevelir dans des tranchées antichars. Ils ne vont pas retrouver les traces du camp de transit dans la forêt de Rautel, où ont été enfermés et tués des milliers d’individus. Ils vont encore moins à Moguilev-Podolski, en Ukraine, où les ruines du ghetto sont aujourd’hui oubliées derrière un marché avec des “baraques en tôle”. “Mon séjour à Moguilev a été très important. Je l’ai vécu avec, en tête, le roman Nuit d’Edgar Hilsenrath. Il avait quinze ans quand il y a été parqué et il décrit la façon dont les gens, des enfants, meurent de faim. Il décrit aussi la sexualité à l’intérieur du camp. Il décrit aussi comment des Juifs exploitaient d’autres Juifs. Il dit en fait la réalité. Les Juifs ne sont pas plus des saints que les autres. C’est une forme d’antisémitisme, de ne pas avoir le droit de le dire. Les juifs sont comme nous.”

La sexualité comme mode de survie

D’ailleurs, la sexualité et l’érotisme rythment Mes pas dans leurs ombres, offrant comme une “soupape de survie, un espace de respiration” face à la violence abyssale du génocide. Un hommage, là encore, à Edgard Hilsenrath qui, dans Les Aventures de Ruben Jablonski, “raconte qu’une fois libéré du camp, il essaie de baiser tous les jours et toutes les femmes qu’il croise. C’est génial, c’est ça en fait la vie”, s’enthousiasme Lionel Duroy.

Mais la plupart des Roumains ne lisent pas Edgar Hilsenrath, pas plus qu’Aharon Appelfeld, grand écrivain israélien né en Roumanie et témoin des horreurs perpétrées par l’armée roumaine. Car ces ouvrages n’ont pas été traduits dans leur langue. Même l’œuvre de gigantesque de Matatias Carp, qui a écrit en roumain sur la destruction des Juifs en Roumanie, reste introuvable dans le pays. Car “les Juifs ont été tués une deuxième fois sous le régime communiste par l’interdiction de se souvenir d’eux, par l’effacement de leurs noms des livres d’histoire”, constate Adèle dans le bouquin. Ce travail de mémoire commence à se faire, tient à souligner M. Duroy. Mais il est titanesque dans un pays qui a pris l’habitude de balayer son passé chaotique sous le tapis et à laisser dans l’oubli les stèles ou monuments qui risqueraient de le raviver. En soi, “c’est compliqué d’être les alliés de la France en 1916-1918, puis les alliés des nazis 20 ans plus tard, avant de se retourner en août 1944 du côté des Russes et de marcher sur Berlin, puis de se ranger prétendument du côté de Staline pour soi-disant aspirer au communisme.”

”Je ne dis que la vérité”

Avec Mes pas dans leurs ombres, Lionel Duroy apporte une pierre aussi indispensable qu’insupportable à l’édifice de l’histoire roumaine. “Je ne dis que la vérité”, assure-t-il, en réponse à ceux qui accuseront “ce petit Français” d’exagérer.

“Cela m’est égal que nous entrions dans l’Histoire comme des barbares”, déclarait le maréchal Antonescu le 8 juillet 1941. Cela aura été le cas. Et c’est bien cette vérité-là que beaucoup ont aujourd’hui du mal à entendre. Pour l’Allemagne, “Nuremberg a permis d’écrire l’histoire. Alors que les Roumains se sont empressés de fusiller Antonescu comme un chien, comme ça, il n’y a pas eu de procès. Ils ont d’ailleurs fait la même chose avec Ceausescu, alors que ce sont ses potes qui ont capté la révolution. Mais la Roumanie devrait être à Nuremberg (sic), et Antonescu devrait être assis dans la salle de procès. Comme ça, tout aurait été dit. Et après ? Après, on peut demander pardon. Les Allemands l’ont fait. Les Roumains, eux, ne demandent pas pardon parce qu’ils nient, parce qu’ils ne le savent pas.”









⇒ Mes pas dans leurs ombres | Roman | Lionel Duroy | Mialet-Barrault, 256 pp., 20 €, numérique 15 €