Charlotte Gainsbourg: "C’est enfin moi qui décide de rendre hommage à mon père"

C’est comme si je m’étais tue pendant trente-deux ans, et que tout d’un coup, je pouvais parler de la personne que j’aime plus que tout. Avant, il y avait tellement de peine, c’était tellement douloureux, que même à mes enfants, je ne pouvais pas parler de mon père. Par rapport à l’ouverture, je suis prise dans un double mouvement : je suis très heureuse que Sébastien Merlet et Anatole Maggiar [les commissaires du lieu, NdlR] aient mené ce travail exhaustif, mais j’aimerais qu’il reste toujours pour moi une part d’inconnu dans la maison, ne jamais épuiser les lieux. Je me dis que, peut-être, il y a encore une trappe au fond d’un placard qu’ils n’ont pas vue et que mes enfants découvriront. Grâce à leur méticulosité, j’ai appris la provenance de certains objets, des luminaires, de la moquette. Quand je leur ai ouvert la maison, rien qu’en ouvrant des tiroirs, ils ont trouvé plein de trucs, des manuscrits, des audios…

Est-ce pour vous en délester que vous choisissez d’ouvrir la maison ?

Oui, je crois. Et c’est très compliqué pour moi. J’ai très peur d’être désappropriée. Quand je suis partie vivre à New York après la mort de ma sœur Kate [Barry], j’ai pensé, soit je la vends, soit je fais un musée, soit je la fais visiter sur rendez-vous, mais j’arrête ce deuil. Parce qu’il s’agissait d’un deuil. Un deuil non fait. Pendant trente ans, j’entre dans la maison en pensant qu’il va revenir. Il y a son odeur. Tout est très rassurant comme si j’étais dans les années 80. Les quinze premières années après sa mort, j’avais trop de mal à en sortir pour y aller souvent. Ça me plombait de retrouver l’extérieur. Mais je n’y ai jamais fait quoi que ce soit. Je n’écrivais pas, je n’écoutais pas de musique. Je ne téléphonais pas. Il n’y avait pas de son. C’était un endroit où tout s’arrête. Je suis figée dans le temps. Et c’était très doux…

À quelles occasions y alliez-vous ?

J’y allais à l’anniversaire de la mort de mon père au lieu de me rendre au cimetière. Sur sa tombe, il y avait toujours beaucoup de monde, et il suffisait qu’une seule personne y soit pour que je n’y aie pas ma place… La distance, vivre sur un autre continent m’a permis d’arrêter ce côté mortuaire. C’est une obligation que je me suis mise. Et puis il y a Yvan [Attal] qui m’a animée en me disant : “Tu te rends compte de la charge que tu laisses à tes enfants ? Ils n’ont pas connu leur grand-père. Si tu n’arrives pas à faire quoi que ce soit de cette maison, ce sera à eux de s’en occuper… Ils ne sauront pas par où commencer.” Je n’avais pas envie de leur laisser ce poids. De toute manière, il fallait agir car en mon absence, on m’envoyait des photos qui prouvent qu’elle était visitée, que des soirées y étaient organisées à mon insu. Des tas d’objets ont disparu.

Seule sur place, pourquoi ne vous permettez-vous pas d’ouvrir les tiroirs ?

C’était comme s’il m’invitait chez lui. J’étais reconnaissante, respectueuse, mais tellement respectueuse que je n’osais pas être trop curieuse. J’étais un peu une intruse, qui ne s’autorisait pas à ouvrir quoi que ce soit, et surtout pas à fouiller. C’était comme s’il me regardait saisir un livre. C’est en cela que de travailler avec une équipe de personnes passionnées mais extérieures et moins émues que moi a été nécessaire. Pourtant, je ne veux pas être mise de côté. Récemment, on m’a lancé : “Il faut que tu donnes les clefs. C’est très important symboliquement.” Ce n’était pas méchant, mais ça m’a bizarrement heurtée. Et j’avais beau dire : “Je viens de perdre ma mère, ne me demandez pas de rendre les clefs de chez mon père”, je n’étais pas sûre d’être entendue. Je n’ai pas fait ce chemin qu’on est censé faire quand on a perdu son père depuis trente-deux ans. J’ai fait zéro chemin !

J’ai ouvert la maison dans l’espoir de lâcher prise. En fait, je ne lâche pas, mais j’accompagne les projets. Et c’est peut-être maintenant que je vais pouvoir être vraiment la fille de mon père. Me permettre de donner des indications sur les artistes ou musiciens qui présenteront leurs œuvres dans le musée, proposer des idées d’expositions temporaires. J’ai très envie que le lieu vive. Auparavant, c’est comme s’il y avait toujours une petite voix qui me disait : “Mais t’es qui, toi, pour t’arroger cette place ?”

Cela semble très sain, Charlotte, que vous n’adoptiez pas la position de la gardienne du temple, qui fait autorité, garante de la vérité… Ce n’est peut-être pas le rôle des enfants de tout savoir sur leurs parents.

Est-ce qu’il y a un moment où les enfants de personnes illustres se dévouent, oublient qui ils sont, et passent leur vie à étudier le parcours de leurs parents ? Je ne sais pas tout, loin de là, mais je m’en voudrais de faire des erreurs. Je connais toutes les chansons par cœur, je peux déceler la moindre intro, le moindre accord, mais cela reste émotionnel. Cette musique, c’est mon liquide amniotique, l’eau dans laquelle j’ai grandi. Le reste, je l’oublie.

On entre justement dans la maison par votre voix, vos indications…

Oui, on entre par ce que je suis, mes souvenirs, ce que m’évoquent les objets, la disposition de l’espace, une entrée subjective. Mon souhait était, et c’est toujours le cas, qu’il y ait plusieurs parcours audios possibles, que les visiteurs ne soient pas enfermés dans ma vision. J’avais proposé à ma mère d’inventer son propre parcours et elle avait commencé par me dire que c’était une époque trop ancienne pour elle, mais peut-être aurait-elle trouvé sa manière d’y entrer. J’avais fait la même proposition à Bambou [Caroline Elisabeth Paulus, la dernière compagne de Serge Gainsbourg, NdlR]. Et j’aimerais bien qu’on conçoive celui de mon père, en faisant entendre sa voix. Si ma mère n’a pas pu faire l’expérience de la visite de la maison, et encore moins entrer dans le musée, elle a balayé mes craintes, validé mon projet. Je lui avais demandé : “Ouvrir le premier étage, que des visiteurs regardent l’étroitesse de la penderie, les savons, le lustre. Tu n’as pas peur de l’aspect voyeur ?” Elle m’a rassurée : “C’est bien aussi, le côté voyeur, ce n’est pas faux par rapport à la personnalité de Serge, de l’exposition dans laquelle on a vécu.” Depuis le premier jour de sa mort, elle aurait souhaité que je me montre partageuse. Elle m’a même suggéré très tôt que je me débarrasse de la maison, que je la donne à l’État, que je l’offre aux gens. J’avais été choquée par sa proposition. Comme s’il fallait faire le vide au plus vite ou que je n’avais aucune légitimité à accepter un héritage.

Ce chemin que vous dites ne pas avoir parcouru, il se fait peut-être malgré vous. Vous n’aviez jamais parlé de votre père publiquement…

Dès le premier anniversaire de sa mort, on m’a demandé de participer à des hommages, ce que j’ai toujours refusé. Déjà parce que les musiciens ou chanteurs présents s’accommodaient forcément de sa disparition beaucoup mieux que moi, j’étais dans un autre registre. À l’égard des journalistes, après la sortie de l’Effrontée, j’avais 14 ans, et je ne comprenais pas pourquoi à ce point, les gens voulaient savoir quel genre de père Serge Gainsbourg était dans l’intimité. C’était tellement maladroit que je me suis blindée pendant des décennies. Quand il est mort, je n’étais pas du tout prête à partager quoi que ce soit. Tandis que ma mère n’a pas cessé de le chanter pendant trente-deux ans. Elle a parcouru le monde avec ses chansons, l’a même fait connaître dans certains pays. Aujourd’hui, j’accepte complètement d’en parler, car c’est enfin moi qui décide de lui rendre hommage, de concevoir quelque chose qui j’espère est à sa hauteur. Si je n’arrive pas à écrire ou si peu, si je n’arrive pas à composer – c’est bien parce qu’il a mis la barre très haut. J’ai encore peur du jugement éventuel de mon père. Il était tellement exigeant, pointilleux, perfectionniste. Heureusement j’ai travaillé avec une équipe hyper soucieuse et respectueuse de ce que lui aurait pensé, et de mon avis.

Dans la balade sonore que vous proposez, vous nous faites entrer dans une maison où vous n’aviez pas beaucoup de place : vous ne faisiez pas de bruit le matin pour ne pas le réveiller, vous vous interdisiez de jouer sur son piano à queue, vous regardiez toutes les émissions quand il passait à la télé… Au fil du temps, l’espace pour vous dans cette maison s’est-il élargi ?

J’ai insisté pour que ce soit la page de son agenda du 28 février 91 qui figure dans le musée. On peut y lire : “Donner les clefs à Charlotte.” J’ai eu ma place dans cette maison, mais très tardivement. Entre zéro et 9 ans, ma sœur Kate et moi étions dans la chambre d’enfants, à côté de la cuisine. On avait bien sûr le droit de traverser le salon pour atteindre notre chambre, mais si on le contournait en passant par la cour, on sentait bien que ça arrangeait les adultes. Le salon nous faisait très peur avec “l’écorché” dans l’entrée. Et même leur chambre à l’étage nous effrayait. Kate, jusqu’à 13 ans, se tape donc une chambre avec un lit superposé et parfois une fille au pair dans la même pièce derrière un paravent. Aucune intimité. C’était Kate qui, au milieu de la nuit, montait les escaliers pour prévenir que j’avais encore fait un cauchemar… Ce n’est qu’à partir de 9 ans que je découvre la rue de Verneuil un peu comme une fille unique hyper chouchoutée. Mais la chambre d’enfants disparaît. Elle est murée. À l’époque, je lie cette disparition au départ de ma mère, c’est assez violent parce que je ne comprends pas pourquoi si ma mère s’en va, je perds ma chambre. C’est bien plus tard que j’apprends que cette pièce était louée, et que son propriétaire l’a récupérée sans permettre à mon père de la lui racheter. Bambou s’occupe de moi, mon père m’organise des séances de cinéma, tout est articulé autour de ces petits week-ends de princesse. Mais je n’ai plus de chambre ! Le 28 février, mon père s’apprête à me donner les clefs de la maison. J’habitais chez ma mère, je n’allais pas du tout bien et comme il se faisait du souci pour moi, il avait été décidé que j’aille vivre chez lui. J’ignorais à quel point il était malade et ni lui ni ma mère ne le savaient. Je dors donc une nuit dans ce qui aurait dû être ma chambre, il y avait mis un cendrier, un paquet de Marlboro Light, des allumettes, et un tube de Lexomil car je sortais d’une peine de cœur atroce, il fallait me récupérer. Il est mort le lendemain, dans la nuit du 1er au 2 mars [1991]. C’est tout un démarrage de vie qui m’a été fauché. C’est important car c’est cette histoire amorcée qui m’a donné le sentiment que je devais racheter les parts de mes frères et ma sœur, que j’avais des droits sur cet espace et que je devais en faire quelque chose. Mon père m’avait ouvert la porte et j’y avais presque mis mes bagages. Après sa mort, j’ai proposé à toutes les personnes concernées de transformer la maison en musée. J’ai eu cette idée fixe immédiatement, mais elle a mis une trentaine d’années à prendre forme.

Comment avez-vous procédé à 19 ans ?

Il y a trente-deux ans, je me suis dit : “Je fige tout. Il n’est pas mort, il va revenir, j’enlève la poussière comme s’il allait rentrer.” C’était une fuite, et elle prenait tellement d’espace que je ne pouvais pas m’intéresser aux demandes qu’on reçoit encore aujourd’hui de tous les côtés… Je ne regardais pas, je n’écoutais pas… Philippe Lerichomme, qui était son directeur artistique, nous avait donné à nous, ses enfants, une sorte de mode d’emploi : “Dès que la demande provient d’un artiste, vous l’autorisez. Mais vous pouvez être plus vigilants s’il s’agit d’une marque.” À l’intérieur de la maison, j’ai commencé des listes, un tas de listes, avec un comptable qui m’aidait à tout répertorier. Puis je les ai oubliées. Je me dis toujours que je vais tomber dessus.

Vous expliquez dans le podcast de la visite que vous étiez seule dans la chambre mortuaire de votre père avec votre sœur Kate et Bambou mais que vous entendiez dans la rue, des personnes chanter…

Il y avait des gens qui défilaient dans la maison, qui entraient dans la chambre et que je discernais vaguement, du coin de l’œil. Je ne sais plus combien de temps cela a duré. J’ai dû rester dans un état second, une sorte d’animal, pendant trois jours. Ensuite, au cimetière, j’ai le souvenir d’une grande solitude. Il n’y a pas eu de cérémonie, pas de rabbin évidemment. La voix de Catherine Deneuve qui a fait un discours. L’impression d’un isolement total et une foule derrière les barrières qui me paraissait menaçante, dont j’entendais les chants. Des paparazzis. Par la suite, à chaque fois qu’un fan me racontait un souvenir, un chauffeur de taxi, une anecdote, je m’effondrais, ça m’agressait. Avec la disparition de ma mère, j’ai sans doute plus de maturité, en tout cas je suis capable de réagir autrement. Ma sœur Lou [Doillon] et moi, on a reçu des centaines de témoignages, de textos, de mails, et ils m’ont fait énormément plaisir. La joie dans le malheur, c’est d’avoir retrouvé Lou, qui est tellement organisée, vaillante, attentionnée, on est plus forte à deux. La fratrie, je m’aperçois à quel point c’est fondamental. Il y a quelques jours, mon petit frère Lulu est venu faire le parcours de la maison, et il avait l’air très ému, très heureux qu’elle soit ouverte. Cela m’a confortée dans mes choix. Je voudrais infiniment le remercier ainsi que ma grande sœur et mon grand frère, bien qu’ils n’aient pas envie d’apparaître.

