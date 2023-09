Gilberto Gil et Caetano Veloso: agitateurs tropicaux et héros brésiliens

L’amplification change la manière de jouer de la musique : les percussions, élément central dans certains styles musicaux du pays, deviennent plus discrètes à côté de la guitare électrique. Il faut alors les remplacer par une batterie pour se faire entendre. “Cette façon de jouer est quelque part contraire à leur éthique. Il faut désormais organiser cet instrumentarium rock, avance David Rassent, auteur de Musiques Populaires Brésiliennes (Le Mot et le Reste). On ne peut pas jouer partout, il faut trouver des locaux insonorisés. C’est un contresens pour les Brésiliens. On peut comprendre qu’il y ait eu un mouvement spontané de résistance.”

Embrasser la culture internationale

Au même moment, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles secoue le monde de la pop. Le succès arrive jusqu’au Brésil. La jeunesse découvre le rock anglo-saxon, se met à chanter en anglais. Elle se détourne du portugais, de la samba et de la bossa-nova, en plein essor depuis le milieu des années 50. Pour de nombreux artistes, il faut réagir, préserver la musique nationale et rejeter toutes ces influences extérieures. La guitare électrique et le rock représentent l’impérialisme américain, l’ennemi à affronter. Pour d’autres musiciens, c’est l’occasion d’évoluer, de suivre la modernité et d’embrasser la culture internationale en la rendant plus brésilienne.

guillement Les tropicalistes avaient la prétention de penser que la musique brésilienne pouvait intégrer des influences du monde entier.

Une bande d’étudiants de l’Université de Bahia, composée de Maria Bethania, Gal Costa, Tom Zé, Caetano Veloso et Gilberto Gil décident d’agrémenter la samba, la bossa et les musiques traditionnelles de rock psychédélique. “Ils avaient envie de garder des éléments de brésilianité et avaient la prétention de penser que la musique brésilienne pouvait intégrer des influences du monde entier, y compris des sons complètement différents.” Leur vision révolutionnaire et à contre-courant se mue en mouvement. Il prend le nom de tropicalisme, ou plutôt de tropicália, pour éviter les termes en “isme”. En 1968 sort l’album manifeste du collectif, Tropicalia ou Panis et Circencis. “Les tropicalistes font le pari d’être offensifs. Ils veulent faire partie de ce mouvement culturel plutôt que de s’y opposer. Ils ne veulent pas se faire manger par la culture américaine hégémonique mais plutôt la digérer.”

Gilberto Gil commence à changer de style, il se laisse pousser les cheveux, dévoile sa moustache, se pare de lunettes rondes. Avec Caetano Veloso, il devient le chef de file du mouvement. “Ils sont à l’image de tout ce qui passait dans la deuxième moitié des années 60 dans le reste du monde, assure Dominique Dreyfus, chercheuse spécialisée dans les musiques brésiliennes. Ils font partie de la génération du Flower Power, de Mai 68, du combat contre la guerre au Vietnam, des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Ça a été un mouvement international. Le tropicalisme est le versant brésilien.” Les deux compères sont régulièrement invités à la télévision, où ils jouent avec le groupe Os Mutantes, dont fait partie Rita Lee, disparue il y a quelques mois. Leurs interventions peinent cependant à remporter l’adhésion du grand public. “Ils étaient un peu perçus comme des phénomènes de foire”, confirme David Rassent.

Un espace de contestation

Tout cela se déroule en pleine dictature militaire, en place depuis 1964. Dans un premier temps, la junte militaire prend pour cible les milieux ouvriers, les travailleurs, les agriculteurs pour tenter de contrer la menace communiste. “Les militaires s’en sont pris très violemment à ces milieux, mais ils se sont très peu intéressés aux artistes. Ces derniers sont devenus le seul espace de contestation. Ils ont alors commencé à prendre la parole”, note Dominique Dreyfus. Leur révolution, les tropicalistes la voulaient avant tout esthétique. Vu le contexte, elle deviendra également politique. “Lors d’un spectacle, Gilberto Gil et Caetano Veloso ont piétiné le drapeau brésilien et ont parodié l’hymne national. Quelques jours plus tard, les deux leaders sont arrêtés et emprisonnés pendant quelques mois avant d’être expulsés.”

Le mouvement prend fin au moment où les deux porte-étendards trouvent refuge à Londres, début 1969. Ils reviendront quelques années plus tard au Brésil. Gilberto Gil devient ministre de la Culture sous Lula, de 2003 à 2008. Depuis, les comparses continuent leur carrière, avec chacun une pléthore d’albums à leur actif. Ils sont désormais considérés comme des monuments de la musique brésilienne, voire comme des héros pour une partie de la population. “Caetano Veloso et Gilberto Gil, ce sont des Fleetwood Mac, les Jimi Hendrix, les Rolling Stones brésiliens”, assure Dominique Dreyfus.

