Les icônes tropicalistes Gilberto Gil et Caetano Veloso de retour à Bruxelles : que reste-t-il du mouvement aujourd'hui ?

“J’élargis davantage que ce qui a été fait à l’époque du tropicalisme. Aujourd’hui, on a accès à beaucoup plus d’informations, assure João Selva, qui vient de publier son troisième album, Passarinha. Avant, pour écouter de l’afrobeat venant du Nigeria, il fallait avoir une connexion directe pour se procurer un vinyle de là-bas. Dorénavant, on peut découvrir des musiques produites en Afrique ou dans les Caraïbes bien plus simplement.” Selon l’auteur-compositeur carioca, il existe toute une génération d’artistes qui prolonge cette dynamique du tropicalisme. “Ça ne s’est jamais arrêté depuis. Ça a changé de nom : avant-garde, mangue beats… Tout ça, pour moi, c’est du tropicalisme dans sa manière d’exister.”

João Selva s'inspire du mode opératoire du tropicalisme pour composer sa musique. ©JP GIMENEZ

Une crise d’adolescence

Même si le mouvement n'a existé que deux ans, de 1967 à 1969, il continue de bouleverser la scène musicale brésilienne. Pour David Rassent, auteur de Musiques Populaires Brésiliennes (Le Mot et Le Reste), la samba des années 30 s’apparente à l’enfance de la pop brésilienne et la bossa-nova, l’âge de raison. Le tropicalisme, lui, peut se comparer à une crise d’adolescence, avant que la pop n’atteigne une forme de stabilisation. “On est toujours marqué par son adolescence. Le Brésil reste donc influencé par cette crise. Beaucoup d’artistes s’en réclament forcément aujourd’hui.”

Mais, selon l’auteur français, il serait plus juste de parler de post-tropicalisme. “Le tropicalia est tellement lié à un contexte historique qu’il est compliqué pour un artiste brésilien aujourd’hui de dire qu’il fait du tropicalisme.” Quelques-uns s’en rapprochent dans l’esprit, comme Luedji Luna, Negro Leo ou Linn da Quebrada, dans la manière de bousculer les codes. Des noms qui ne traversent toutefois pas encore l’Atlantique. En Europe, on connaît un peu la douceur du multi-instrumentiste de São Paulo Tim Bernardes, le minimalisme de Sessa et la fougue pop d’Anitta, mais la liste reste courte.

Une fascination européenne

En Europe, on évoque régulièrement le tropicalisme et ses chefs de file, Caetano Veloso et Gilberto Gil. “Je ne suis pas sûr que les Brésiliens soient autant fascinés par le Tropicalia que nous en Europe. Les Européens ont découvert cette histoire dans les années 80-90. On s’est dit qu’on avait raté quelque chose. Avant, on ne connaissait que la Bossa”, souligne David Rassent. Ce dernier avance que, même si les Brésiliens adorent cette période, ils aimeraient que l’on s’intéresse à d’autres musiques de chez eux. “Que se passera-t-il lorsque les deux leaders disparaîtront ?”, s’interroge-t-il. “Est-ce que l’on parlera encore de la musique brésilienne ?”