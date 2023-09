Comment parler de sexualité aux adolescents ?

Le roman de Manu Causse qui a déchaîné les passions raconte l’histoire d’un jeune adolescent qui souffre de moqueries à l’école. On lui dit en effet que son sexe est, comme l’indique le titre, “Bien trop petit”. Grégoire est à deux doigts de ne plus jamais sortir de sa chambre. Tout, plutôt que retourner au lycée où un camarade de vestiaires s’est moqué de la taille de son sexe. L’adolescent en est à présent persuadé: sa vie est fichue, il finira seul — et sans doute puceau. Il se plonge dans le seul plaisir qu’il lui reste: l’écriture.

Max Egrogire et Chloé Rembrandt, ses personnages de fanfiction, lui font oublier sa détresse. Mais leurs aventures imaginaires attirent l’attention. À travers une étrange correspondance qui se tisse alors, Grégoire va découvrir que désir et plaisir sont peut-être moins liés à son anatomie qu’il ne le croyait…

Descriptions explicites

Ces descriptions explicites de scènes sexuelles contenues dans le livre, jugées pornographiques et potentiellement nocives pour les mineurs par le ministère de l’Intérieur, ont créé la polémique. Bien que la maison d’édition a clairement indiqué sur la couverture que le livre s’adressait à un public averti, à partir de 15 ans, l’arrêté estime que le livre présente un risque pour les mineurs.

Bien trop petit s'inscrit dans une collection baptisée "L'Ardeur", destinée aux jeunes de 15 ans et plus, qui rassemble "des oeuvres littéraires qui parlent de sexualité, de désir, de fantasme, qui posent des questions sur le corps, le genre, tous ces sujets importants pour les adolescents, sans détails graveleux " , selon Thierry Magnier.

Après "des passages de pornographie un peu bas du front, infantiles“, selon l’auteur Manu Causse, le héros échange avec un personnage qui l’aide à questionner et déconstruire cet univers masculiniste, presque toxique, et le héros construit peu à peu un nouveau rapport à la sexualité”.

De son côté, l'éditeur s'étonne : "Aujourd’hui, le gouvernement ne bloque pas les sites pornographiques aux mineurs, qui sont des millions à les consulter, et il interdit une œuvre littéraire comme la nôtre. Et ce, alors que n’importe quel enfant de 15 ans peut acheter Lolita de Vladimir Nabokov ou Sade".

"À 15 ans, on aime et on désire comme des dingues. La littérature a quelque chose à dire de ces états."

Nicolas Mathieu (Les ​​Enfants après eux, Actes Sud, prix Goncourt 2018) s’est d’emblée insurgé : "À 15 ans, on aime et on désire comme des dingues. La littérature a quelque chose à dire de ces états. Le fait de permettre l’émergence de textes qui irriguent cette libido et l’accompagnent ne peut en aucun cas être confondu avec un abus. La protection des mineurs, évidemment nécessaire, ne peut sombrer dans cette sorte de puritanisme imbécile et opportuniste" a-t-il déclaré au lendemain de la censure. Il a déjà reçu plus de 3000 commentaires et témoignages.

Enthousiasmé par le grand nombre de réactions, l'éditeur Thierry Magnier envisage même une publication.

Dès "Mes quatorze ans" ...

D’autres albums passeront-ils sous les fourches caudines ? On se souvient, entre autres, du scandale provoqué en 2014 par la publication de Tous à poil !, de Claire Franek et Marc Daniau (Le Rouergue), voué aux gémonies par Jean-François Copé, alors président de l’UMP, scandale qui avait boosté les ventes de l’album humoristique.

Cette année, les publications se sont multipliées. Dont, dans la catégorie album documentaire, Sexe, premiers pas sans tabou ni complexe de Emma Strack et Benjamin Chaud (La Martinière jeunesse), qui définit d’abord l’anatomie avant de dire comment mieux s’en servir, sans éviter les tabous, des menstruations à la masturbation, ni la question du genre, schémas et témoignages à l’appui.

Plus lyrique, Plutôt jouir de Swann Merralli et Tiffanie Vande Ghinste (Albin Michel) raconte, aux 17 ans et plus, l’échappée belle et croquignolette d’une vieille dame désireuse d’atteindre le septième ciel avant de rejoindre le ciel tout court.

Dans Mes quatorze ans. Enquête sur ma découverte de la sexualité (Gallimard jeunesse), une BD pour le moins désinhibée, Lucie Mikaelian décrit, quant à elle, ses envies sans détour, après être retombée sur son journal intime. Devenue journaliste, elle publie un compte Instagram, appelé Mes quatorze ans, qui suscite pas mal de commentaires, suite auxquels elle frappe à la porte d’un studio de podcasts. Elle y est accueillie par Jeanne Boëzec, productrice et future co-scénariste de la bande dessinée. Toutes deux se lancent dans une série de douze épisodes audio qui ont remporté leur petit succès.

Dans la continuité, cette série deviendra un roman graphique mis en dessin par Lisa Chetteau, qui laisse elle aussi son crayon aller droit au but. Car ce qui surprend d’emblée à la lecture de Mes quatorze ans, c’est la crudité des propos.

Le regard d'une femme de 30 ans

On pourrait certes se laisser désarçonner, dans un premier temps, par le mode narratif sans détours adopté mais on s’habitue à cette désinhibition. D’autant que l’amour se glisse peu à peu entre les corps des protagonistes et que l’autrice opte pour un certain second degré. C’est en effet la femme de 30 ans qui jette un regard sur l’adolescente qu’elle était. Et qui n’avait qu’une idée en tête : perdre sa virginité.

"Quand j’ai retrouvé mon journal, je me suis vite rendu compte que c’était plus qu’un objet de nostalgie, avec aussi ce qu’il pouvait avoir de honteux, et qu’il pouvait intéresser d’autres personnes que moi, parler de la présence du désir féminin…" nous dit l’autrice, consciente de sa précocité. "Le désir était là. C’était dans mon rythme. Je n’ai pas eu l’impression de le faire très tôt, même si cela reste précoce, mais je voulais désacraliser une histoire chevaleresque. Et puis, l’idée de rendre universelle une thématique intime me tentait. J’ai eu des retours de tous les âges, des gens qui se sont reconnus. Cela m’a fait du bien d’en parler de manière décomplexée. De toute façon, l’entrée dans la sexualité touche tout le monde."

Très vite, dans le récit de L.Mikaelian, se pose la question de la première fois avec la peur inhérente de ne pas être à la hauteur. Son obsession pour le sexe ne cesse de grandir, fantasmes à l’appui.

Arrivera ce qui arrivera avec son lot de déceptions, de découvertes, d’expérimentations, de positions variées décrites par le menu et de ces chagrins qui mettent toujours fin aux histoires d’amour. Le tout ponctué de contrôles sur le subjonctif imparfait, d’épilations tout aussi imparfaites, d’introspections et de complexes grandissants. En filigranes, quelques questions féministes, l’importance et les confidences des copines, les images de femme dominante inspirée par les vieux magazines porno des années 90 et la charge sexuelle qui, de la contraception à l’épilation, incombe toujours aux femmes.

"Je veux montrer par quoi on est obligée de passer en tant que femme: les régimes, l’absence de poils, la performance sexuelle. Des petites choses anecdotiques profondément ancrées et qui sont en réalité d’une grande violence."

La diariste aurait-elle publié ce roman graphique avant la vague # metoo ? "Sans doute, nous répond-elle , mais c’est plus lié à mon âge qu’à #metoo. Comme j’avais 30 ans, il était plus facile d’avoir un regard tendre et bienveillant sur la jeune fille que j’étais à l’époque. #metoo a ouvert la voie à beaucoup de femmes et a libéré le désir féminin. On s’est rendu compte que l’intime était politique. Les deux se nourrissent. C’est le cœur de mon sujet. Je veux montrer par quoi on est obligée de passer en tant que femme: les régimes, l’absence de poils, la performance sexuelle. Des petites choses anecdotiques profondément ancrées et qui sont en réalité d’une grande violence."