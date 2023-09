"Sauvage" de Julia Kerninon : ode à la liberté folle des femmes qui bouleversent conventions et traditions

À lire aussi

Un territoire de transgression

Sauvage se déroule à Rome, dans le quartier Esquilino, celui des trattorias traditionnelles simples. Le livre met en scène Ottavia, une femme qui a décidé de prendre son destin en main. Si elle sera cuisinière, comme son père, elle ne reprendra pas, le moment venu, son restaurant. Non, elle montera le sien. D'abord avec un amant, puis seule.

D'une liberté folle, Ottavia va bouleverser les conventions et les traditions - autant dans sa vie professionnelle que privée. Elle marie des saveurs qui n'étaient a priori pas faites pour aller ensemble, réalise des plats iconoclastes. Difficile de résister aux exhalaisons qui s'échappent des poêles, casseroles et faitouts. Le ravissement des sens est d'autant plus énivrant que la plume de Julia Kerninon est d'une beauté et d'une sensualité étourdissante. "J'ai lu Ne jamais faire confiance à un chef italien trop mince de Massimo Bottura, qui est un des grands chefs italiens modernes. Outre le fait qu'il est extraordinairement doué, cet homme a connu un grand choc esthétique en allant à la Biennale de Venise grâce à sa femme, fascinée par l'art contemporain. Depuis, il fait une cuisine inspirée par cet art", raconte Julia Kerninon tout en précisant qu'avant de s'atteler à l'écriture de ce roman, son 5e depuis 2014, elle s'est plongée dans une cinquantaine d'ouvrages. "C'était assez compliqué parce que je ne savais pas comment constituer mon corpus. Je n'allais pas lire que des ouvrages de cuisine. J'ai donc aussi lu des livres sur l'histoire de la cuisine bourgeoise, par exemple, mais cela se passait en France. Ensuite j'ai lu des biographies de cuisiniers et puis enfin, j'ai lu des essais féministes américains. Tout ce travail de recherche a été une aventure captivante."

Père au foyer

Ottavia va avoir des enfants, mais c'est son mari Bensch qui les élèvera. "Ma mère a lu Sauvage et m'a dit : Je n'aime pas comment elle se comporte avec ses enfants. Ce à quoi je lui ai répondu : mais Ottavia n'existe pas. Je pense que la littérature sert à poser des questions à défaut d'y répondre. A imaginer ce qui n'est pas et ce qui pourrait être. C'est un territoire de trangression. Ottavia se comporte comme un mec lambda. Elle travaille énormément, n'a pas de temps à consacrer au foyer." Peut-être que le jour où la charge mentale des femmes sera mieux reconnue parce qu'assumée par les hommes, la fonction sera réévaluée. "En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès qu'un champ de compétences est investi par les femmes, il perd en valeur. Et ça peut durer longtemps. Mais dès que les hommes se le réapproprient il redevient appréciable. Tout le monde a en tête l'image que ce sont globalement les femmes qui font à manger tout le temps, mais les grands chefs sont des hommes."

Renversement de perspective

Dans un subtil renversement de perspective, Julia Kerninon met dans la bouche de Bensch, critique gastronomique dans un quotidien avant de devenir homme au foyer, des récriminations trop souvent attribuées aux femmes alors qu'elles sont avant tout dues à la fonction. "Cela rejoint ce que je viens de dire. Ces domaines dévalués parce que féminins : l'éducation des jeunes enfants, la gestion de la maison, la cuisine,… Ce sont des corvées que nous, les femmes, faisons parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils n'ont peut-être jamais su. Les hommes peuvent se permettre de dire 'j'ai pas envie'. Nous, on peut rarement dire 'je ne peux pas' parce qu'en tant que dernier maillon de la chaîne, si on ne le fait pas, personne ne le fera." Pour Julia Kerninon, mère de deux petits bouts de 6 et 3 ans et demi, toutes ces tâches ne devraient pas être méprisées parce qu'elles sont passionnantes, même si elles le sont "moins que lire Joyce" assure, malicieusement, la doctorante en littérature américaine.

La traductrice Julia Kerninon et l'écriture inclusive

Quand on lui parle d'études qui constatent que quand les langues sont genrées, les pays ont tendance à être plus sexistes, Julia Kerninon montre son intérêt. "Il y a deux ans, j'ai traduit Entre toutes les mères de Ashley Audrain (JC Lattès). Et là, je viens de finir de traduire son deuxième roman qui va sortir bientôt. A un moment, il y a un secrétaire à l'accueil à l'hôpital. Je l’ai traduit au féminin et après je me suis dit qu’il n’y avait rien qui m'indiquait que je devais le traduire au féminin. Pourquoi ai-je fait ça ? Parce que c’est majoritairement une profession féminine. Je crois que j’ai fini par suggérer qu’on mette que c'était un homme.

L’écriture inclusive est un sujet compliqué. Il y a 4 ou 5 ans, quand on a commencé à féminiser les professions, à dire autrice, je n'étais pas du tout d'accord.

Mon problème, c'est que je suis assez conservatrice - pas dans tous les domaines heureusement. Mais je le suis de moins en moins. Je suis pour l'écriture inclusive, mais je me sens un peu trop vieille pour la lire. Je ne suis pas habituée, ça me heurte.

Je pense qu’elle va passer. Pour le moment, je m’en tiens à ceci : je ne suis pas encore très à l'aise avec ce nouvel outil, mais je ne vais certainement pas faire barrage contre. Je ne sais pas combien de temps le monde va continuer - on a du mal à faire des grands projets ces temps-ci. Mais si les jeunes pensent qu’ils ont besoin de cette écriture, je n’ai pas envie de devenir un adulte qui les empêche."









⇒ Sauvage | Roman | Julia Kerninon | L'Iconoclaste, 306 pp. 20,90€, numérique 16 €

EXTRAIT

“Mes plats pépiaient, les siens feulaient. Les miens avaient des pelages de loutre joueuse, des plumes cafardeuses, les siens l’épaisseur grasse d’un mouton oublié à la tonte, la fourrure des grands fauves, quelque chose d’âcre et d’audacieux, alors que ma cuisine ronronnait, chat devant la flambée.”