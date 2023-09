Montrer des femmes dans l'espace public, sans qu'elles soient à poil

À Ixelles, une étude détaillée de l’odonymie de la commune relève donc quatre noms de femmes. Rue Malibran, du nom de la cantatrice fameuse ; rue Akarova, en souvenir de la danseuse moderniste ; rue Pierre et Marie Curie – Marie a du mal à exister sans Pierre –, et rue Juliette Wytsman, la peintre impressionniste. L’observation est d’autant plus paradoxale quand on apprend que les femmes artistes ont émaillé le territoire d’Ixelles à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, époque à laquelle, dans le même temps, on nomme les rues de la capitale qui s’urbanise à marche forcée. “Dans les années 1880, 1890, un tiers des personnes qui se domicilient à Ixelles font état d’une activité artistique”.

Tant d’artistes à Ixelles (qui s’installent dans les alentours immédiats de l’avenue Louise, à proximité des commanditaires de la haute bourgeoisie), et, à la fois, citer une artiste belge ixelloise nous semble la mer à boire. Zéro idée qui monte au cerveau. La faute à la mémoire collective. “Ce n’est pas qu’il n’y a pas eu de femmes artistes, c’est que la transmission s’est perdue à leur sujet”. Et précisément, il s’agit, dans ce parcours guidé, “de mettre en lumière les femmes artistes belges du XIXe et XXe siècles, individus doublement marginalisés, d’abord en tant que femmes, puis en tant qu’artistes de la périphérie francophone. Quand on voulait être artiste, à l’époque, on montait à Paris”.

Fanny Paquet dans les rues d'Ixelles. elle anime régulièrement ce circuit dédié aux femmes artistes. ©JC Guillaume

Vivre de son art, demeurer anonyme

Planté devant le numéro 21 de la rue du Prince Royal, on considère la façade somme toute très anonyme d’un hôtel de maître qui a abrité l’atelier de l’artiste peintre Louise Egée. “Si les visiteurs de nos circuits pensent que nous allons voir de grands ateliers d’artistes à la Wiertz ou la Gustave Moreau, ce n’est pas le cas. Les femmes artistes ont la pression de la norme de genre. Elles mettent en place des stratégies pour être femme et artiste en même temps, sans trop défrayer la chronique”. Raison pour laquelle aussi, selon Fanny Paquet, il y a “tant de couples d’artistes”. Quand votre mari est artiste, il comprend mieux que vous puissiez avoir envie de l’être. “Elles vont être aussi plus discrètes dans la ville. Leur atelier de taille modeste ne marquent pas le paysage urbain, pour une autre raison aussi peut-être” : Les femmes peintres n’avaient pas accès à la production de peintures officielles, que ce soient des scènes historiques et religieuses, conséquence du fait qu’elles n’avaient pas accès aux modèles qui leur permettaient de travailler l’anatomie masculine. “Elles se sont donc tournées vers la nature morte et le paysage”. Une chance ? Cette fin de XIXe siècle voit le succès grandissant de l’impressionnisme. Elles iront donc peindre dans la nature. L’atelier n’est plus le seul lieu de prestige de l’artiste. Bien qu’inconnue de nous, contemporains, Louise Egée a pu vivre de son art, tenait salon, et que le poète Émile Verhaeren disait d’elle qu’elle avait un talent plus que certain. Pas un mot d’elle, néanmoins, sur les lieux qu’elle a habités durant 30 ans.

21 rue du Prince Royal, Ixelles. Là où vécut Louise Égée, la peintre qui vécut de son art sans se marier. ©JC Guillaume

Même constat au 208 rue du Trône : le grandiloquent hôtel particulier de style néoclassique est muet sur sa propriétaire, Virginie Bovie, peintre et fondatrice d’un musée dont les guides anglais de la fin du XIXe rappelaient tout l’intérêt d’être vu. Tout à fait oubliée, Bovie est l’une des seules femmes belges à avoir fait le Grand Tour pour parfaire son art (ce voyage fondateur des peintres, à la découverte de l’histoire de la peinture en Italie, NdlR). Se fichant royalement des interdits, elle produit de la peinture historique et religieuse (elle signe la descente de croix de l’église Saints-Jean-et-Nicolas de la rue de Brabant). Mais voilà, pas mariée, richissime (donc pas besoin de se marier pour exister), sa liberté de ton – il suffit de voir ses autoportraits – n’aura pas servi son dossier au moment ou l’État belge, pourtant héritier de ses biens, décide de démanteler son musée et vendre ses tableaux à qui voudra.

Avenue du Trône, 208, Ixelles. Là où vécut la peintre Virginie Bovie, tout à fait oubliée, ainsi que son musée. ©JC Guillaume

Le sein qui pointe, hommage au grand peintre

Encore un arrêt place Raymond Blyckaerts, pour lever les yeux sur la statue décrépie de Wiertz. Alors que la statuaire de l’espace public cherche à rendre hommage au grand peintre – par ailleurs 'repose-pattes' des pigeons ixellois, sûrement mal renseignés à propos des grands hommes – , Fanny Paquet revient sur les femmes nues qui l’entourent. “Pas un mot sur les modèles qui ont offert leurs traits aux allégories des Arts et de la Patrie”. Demeurent d’elles un buste dévoilé, une épaule désirable, un sein qui pointe, offerts à l’œil du passant. Ouf que ce circuit pensé par Fanny Paquet nous rappelle que des femmes composent notre patrimoine, non seulement habillées, mais avec, en sus, un pinceau en main.

--> Infos sur ce circuit sur sur d'autres ? https://www.matrimonydays.be/fr/