Elle est l’une des plumes les plus inventives et pertinentes de notre temps : Emily St. John Mandel le prouve à nouveau avec La mer de la tranquillité, son sixième roman.

Une fascinante dystopie où l’homme se promène sur la ligne du temps.

"Et si c'était toujours la fin du monde ?", interroge Emily St. John Mandel. ©Sarah Shatz

”Sauvage” (Julia Kerninon)

Sauvage se déroule à Rome, dans le quartier des trattorias traditionnelles simples. Le livre met en scène Ottavia, une femme qui a décidé de prendre son destin en main. Elle sera cuisinière, comme son père, mais ne reprendra pas, le moment venu, son restaurant. Non, elle montera le sien.

Le cinquième roman de la Bretonne Julia Kerninon est une ode à la liberté folle des femmes qui bouleversent conventions et traditions.

Julia Kerninon. ©DR

”William” (Stéphanie Hochet)

Ce livre de Stéphanie Hochet est construit sur deux récits entrecroisés. D’une part, comment un petit jeune homme du Warwickshire a appris son métier d’acteur et d’auteur dans une troupe de théâtre itinérante pour devenir le plus grand homme de théâtre de tous les temps : William Shakespeare.

D’autre part, Stéphanie Hochet raconte son enfance et sa jeunesse dans une famille communiste, inculte et conformiste, et ses prises de distance avec les siens pour n’être pas étouffée par eux.

Stéphanie Hochet ©DR

