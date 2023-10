"On autorise, on encourage le mensonge autour des enfants"

Notre époque promeut la transparence, la vérité. Mais enfin, personne n’est tout à fait transparent ?

Et heureusement. Chacun à son “quant-à-soi”. On pourrait parler de quelqu’un qui a pourtant beaucoup souffert du mensonge, c’est Mazarine Pingeot, la fille cachée de François Mitterrand. Elle a écrit un livre La dictature de la transparence, alors qu’elle a souffert d’avoir une vie qui n’était pas dicible. Je pense que le mensonge outrancier a pour équivalent, à l’autre extrême, la transparence.

C’est presque une pathologie de notre époque, cette volonté, cette nécessité de transparence ?

Oui mais, souvent ce que l’on revendique, c’est la transparence des autres. Car on préfère ne pas être transparent soi-même. On aimerait connaître les avoirs des élus, et la vie privée des autres. Mais la sienne propre, on voudrait la cacher. Pensez au dicton : “Vivons heureux, vivons cachés”. Pour avoir une certaine liberté, il faut des zones d’opacité.

Une vie sans mensonge est-elle possible ? Vous rappelez parfois ce chiffre donné par des psychologues qui se sont penchés sur le mensonge. Nous mentons deux à trois fois par jour, tranquillement…

Le mensonge fait partie de la liberté de parole et de la liberté de pensée. Un philosophe comme Vladimir Jankélévitch souligne que la conscience est justement la capacité de se détacher. Montaigne, lui, dit : “l’esprit est particulièrement libre, ce qui nous rattache au monde, c’est le corps”. Avec deux penseurs, on voit bien que c’est cette capacité de “dédoubler” le monde tient à la conscience, à la pensée, mais tient aussi à la parole. Parce que je peux dire le contraire de ce que je pense ! Donc, oui, on ment, mais ce ne sont pas forcément des mensonges graves… D’ailleurs, les psychologues ont tendance à nous encourager à mentir. Une vie sociale sans mensonge serait une vie assez pénible.

Quel est, selon vous, le point de bascule entre un mensonge pas grave et un mensonge qui commence à devenir dommageable ?

Certains insistent sur l’intention : bonne ou mauvaise. Si l’intention est mauvaise, le mensonge est grave. De mon point de vue, ce qui est gênant, c’est une vie dans le mensonge. C’est là que je fais de l’anthropologie plutôt que de la morale. Surtout quand le mensonge a du succès….

Parlez-nous de cette femme, Misha Defonseca, qui témoigne d’avoir été une jeune juive dans l’Europe centrale. Elle a écrit sa vie, une vie qu’elle a inventée de toutes pièces.

Misha Defonseca était la fille d’un collaborateur. Elle a inventé la disparition de sa famille et recomposé son identité : elle s’est inventé une parenté juive. Elle aurait survécu grâce à des loups qui l’auraient protégée. L’histoire est fabuleuse, on a de la compassion à l’égard de cette petite fille qui a survécu, seule. Son livre a eu un tel succès que des personnes lui ont demandé de témoigner dans les écoles. Elle s’est vraiment associée à cette identité sa vie est devenue celle d’une survivante.

Sait-elle qu’elle ment quand elle fait des témoignages dans les écoles, à propos de son existence de petite juive sauvée par les loups ?

Au départ, elle sait qu’elle ment mais, petit à petit, sa vie mensongère prend corps. Plus elle reçoit la confiance des gens à qui elle parle, plus elle adhère au récit qu’elle raconte. Elle est soit dans l’illusion, soit dans un déni. Mais il n’y a pas de sortie heureuse d’une vie mensongère qui a du succès.

guillement "La personne qui ment s'éloigne de plus en plus d'un monde commun".

Dans le mensonge, osons l’avouer : il y a une immense créativité. La possibilité d’ouvrir un monde nouveau, même si on ne le dirait jamais comme ça, … Parce que le mensonge est mal vu.

Le mensonge est un acte de liberté. Mais êtes-vous sûre que le mensonge soit si mal vu ? On autorise, on encourage le mensonge autour des enfants : on accepte très bien d’édulcorer la réalité. D’ailleurs, on considère les parents comme irresponsables s’ils laissent leurs enfants devant la télévision qui montre les actualités.

Dans ces cas-là, on n’appelle pas ça des mensonges. On dit qu’on protège les enfants, qu’on les aime…

C’est un mensonge de dire qu’on les aime : on leur ment.

Attention, quand tu mens, ton nez s'allonge. On devrait dire cela aux parents. ©Disney +

-- > Le cycle “Ces mensonges qui nous façonnent”, animé par Nathalie Frogneux aura lieu du mardi 3 octobre au 19décembre, de 10h à 11h20. Infos et rés. https://lesmatinsphi.be. Possibilité de suivre les conférences via podcasts.