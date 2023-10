Stephen Desberg et Bernard Vrancken parviennent encore à surprendre : fascinants "Enfants du ciel"

Plus de 30 ans qu'ils travaillent ensemble, près de 30 albums en commun (sur deux séries, Le sang noir et IRS) et une dizaine d'histoires courtes pour le magazine (À suivre…), des centaines de milliers d'exemplaires vendus dans le monde (IRS est traduit en anglais, en néerlandais et en espagnol), et pourtant Stephen Desberg et Bernard Vrancken parviennent encore à nous surprendre en nous offrant une grande aventure qui se balade entre l'Europe et le Moyen-Orient, dans un décor bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, avec des hommes et des femmes en quête d'autres horizons.