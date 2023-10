Maggie O’Farrell dans les pas de Lucrèce de Médicis, morte à seize ans dans des circonstances troubles

“Le fait que tant de gens aiment l’un de vos livres est une chose qui n’arrive qu’une fois dans une vie, c’est comme gagner à la loterie!” explique ainsi la romancière irlandaise.

Empoisonnée?

Avec Le portrait de mariage, l’autrice de I am, I am, I am entraîne son lecteur dans les pas de Lucrèce de Médicis (1545-1561), dont on sait peu de choses – ce qui fut particulièrement stimulant. “Ce sont toujours les lacunes des histoires qui m’intéressent, leurs éléments immergés. Hamnet, Agnes et Lucrèce vivent dans l’ombre, derrière des personnages célèbres. On ne peut les apercevoir que du coin de l’œil, et c’est ce qui est attrayant pour écrire une fiction.”

C’est en lisant un poème de Robert Browning (1812-1889) que Maggie O’Farrell a découvert Lucrèce et son funeste destin: la fille de Cosme Ier de Toscane et Éléonore de Tolède est morte à seize ans, un an après son mariage avec Alfonso de Ferrare. “À l’époque, des rumeurs ont couru selon lesquelles son mari l’aurait empoisonnée. Browning semble avoir suivi cette interprétation. Selon d’autres sources, elle serait morte d’une fièvre putride. Pour un romancier, ce mystère est une invitation: j’ai voulu la faire sortir de derrière le rideau de Browning et la laisser raconter sa propre histoire.” Le portrait de Lucrère peint par Agnolo Bronzino a aussi été un moteur: “Elle y a l’air anxieux, on dirait qu’elle a quelque chose à dire”.

Conteuse attentive aux détails

Avec son grand talent de conteuse attentive aux détails comme aux palpitations de l’âme, Maggie O’Farrell nous ouvre les portes de la dynastie Médicis et de leur palais à Florence. Lucrèce apparaît dès l’enfance comme un esprit rebelle, d’une intelligence rare, mais négligée par ses parents. Sa sœur qui devait épouser Alfonso étant décédée inopinément, son mariage est envisagé dès ses douze ans, mais Lucrèce parvient à le repousser avec la complicité de sa nourrice.

Si elle redoute cette union avec un homme qu’elle ne connaît pas, Lucrèce nourrit après la noce quelque espoir de connaître une vie qui pourrait la satisfaire. Avant de découvrir le vrai visage de son époux, et de plonger dans le désarroi. Ce, alors que tous ceux qui l’entourent n’attendent qu’une chose : qu’elle tombe enceinte. Le thème de la liberté est ici central. “L’écriture du roman a été marquée par la pandémie: ce n’est donc pas une coïncidence si la contrainte et le manque de choix sont au cœur du destin de Lucrèce.”

Ainsi que le proclame la citation de Boccace placée en exergue, l’imagination serait le seul recours des femmes pour faire face à leur destin. “Pour une femme de la classe sociale et de l’époque de Lucrèce, c’est une réalité. Si on la considère simplement en termes économiques et non émotionnels, elle était un atout incroyablement précieux: une Médicis, jeune et belle. L’espoir de sa famille était de conclure un mariage politiquement avantageux. Elle a donc vécu dans un huis clos perpétuel, dont il était trop dangereux pour elle de sortir, tant les menaces d’enlèvement ou d’assassinat étaient réelles.”

Correspondance révélatrice

Pour s’immerger dans le XVIe siècle italien de Florence et mieux nous le restituer, Maggie O’Farrell a consulté la correspondance entre les parents de Lucrèce, qui s’écrivaient beaucoup lorsqu’ils étaient séparés. “Ces lettres sont très révélatrices de leur vie quotidienne: les vêtements achetés pour les enfants, les leçons… Lucrèce, par contre, ne semble pas mériter beaucoup de mentions, ce qui m’a un peu brisé le cœur: cette absence est révélatrice.”

Maggie O’Farrell a aussi beaucoup travaillé en bibliothèque. “J’ai cherché autant de portraits que possibles des personnes impliquées: le père de Lucrèce se trouve à la National Gallery de Londres et la plupart des membres de la famille sont conservés aux Offices. J’ai aussi eu la chance de rencontrer des historiens de l’art qui m’ont fait profiter de leur expertise. Dès que les restrictions de voyage ont été levées, j’ai pris l’avion pour l’Italie et visité tous les lieux décrits dans le livre: le Palazzio Vecchio à Florence, le Castello Estense à Ferrare. Je suis également allée sur la tombe de Lucrèce pour y déposer des fleurs.” Le roman en est la preuve: il est indéniable que l’auteur a noué une forte relation avec son personnage.









⇒ Le portrait de mariage | Roman | Maggie O’Farrell, traduit de l’anglais (Irlande) par Sarah Tardy | Belfond, 412 pp., 23,50 €, numérique 16 €

EXTRAIT

”L’impression qu’elle avait de finir par le connaître, de tisser avec lui une certaine intimité, s’envole à cet instant en fumée. C’est un étranger qui se tient devant elle, une personne avec qui elle ne possède aucun lien.”