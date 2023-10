“Marine Le Pen, vous n’avez pas honte?”: Jean-Pierre Elkabbach, portrait d’un dinosaure gouailleur du journalisme politique

Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach, décédé ce mardi à l’âge de 86 ans, restera dans les mémoires pour sa gouaille donnant naissance à des petites phrases, parfois provocantes, lors de ses multiples interviews politiques mais également pour la longévité de sa carrière. Il était présent depuis un demi-siècle à la télé et à la radio hexagonales.

Des débuts au service public

Né à Oran, en 1937, en Algérie et dans une famille juive, Jean-Pierre Elkabbach – diplômé de Science Po Paris, rentre, à 27 ans, à l’ORTF, l’ancêtre de France TV et de Radio France, dans les années 60. Il grimpera les échelons du groupe public jusqu’à devenir, dix ans plus tard, présentateur du journal télévisé de la première chaîne.

Après la dislocation de l’ORTF, en 1975, sous l’égide du président Valéry Giscard d'Estaing, il rejoindra Paris Inter (devenue France Inter) où il deviendra rédacteur en chef, avant de diriger l’information sur Antenne 2. Sur la même chaîne, dans l’émission Cartes sur table, il coanime avec son compère Alain Duhamel des interviews télévisées avec les grandes figures politiques de l’époque.

Jean-Pierre Elkabbach “était un dramaturge, se vivait comme tel et préparait ses interviews de cette façon-là”, s’est souvenu, ce mercredi, Alain Duhamel, au micro de Sonia Devillers dans la matinale d’Inter. “Dès qu’il pénétrait dans un studio, brusquement, on avait l’impression qu’on était à la fin d’un opéra de Wagner, que tout allait sauter autour de nous.”

Au chômage après Giscard

L’élection de Mitterrand, en 1981, dynamite la carrière de Jean-Pierre Elkabbach viré du service public. S’ensuit une traversée du désert comme le journaliste l’expliquait à l’AFP en 2015. “On a estimé que la défaite de Giscard en 1981 devait être la défaite d’un certain nombre de directeurs d’information. C’était une période où même ceux que j’avais aidés ou promus changeaient de trottoir quand ils me voyaient. J’étais atteint de mort sociale, je n’existais plus. J’ai connu l’ANPE.” Aujourd’hui, Pôle emploi.

Il rebondira à Europe 1 dès 1982. Malgré un intermède de 1993 à 1996 durant lequel il a présidé France Télévisions et dû démissionner suite à la révélation des contrats mirifiques des producteurs animateurs – le journaliste restera chez Europe 1 jusqu’en 2017, année de son éviction de la matinale. “C’est une part de moi-même. Ça a été la constante de ma carrière. J’y ai connu tous les postes”, racontait-il, toujours, à l’AFP.

La fin chez Bolloré

Ce départ aurait pu sonner comme un clap de fin, mais l’intervieweur-star a rejoint Vincent Bolloré pour le conseiller et passer le seuil de CNews. Après le rachat d’Europe 1 par ce dernier, il a même remis les pieds dans sa station préférée pour un dernier tour de piste.

De nombreuses personnalités des cénacles médiatiques et politiques ont réagi à son décès et notamment trois présidents de la République : Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Son plus grand souvenir professionnel restera l’interview d’un autre chef d’État socialiste : François Mitterrand. Jean-Pierre Elkabbach l’avait interrogé en 1994, juste avant son décès et après la parution du livre de Pierre Péan, Une jeunesse française évoquant la présence de Mitterrand à Vichy durant l’Occupation. “C’était l’interview de sa vie”, se souvient son ami Alain Duhamel.