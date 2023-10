Jon Fosse, du sombre à la lumière

Si le théâtre de Jon Fosse est traduit à l'Arche, son œuvre romanesque l'est surtout aux éditions Circé (par Terje Sinding), à l'exception de son premier livre publié en France, Melancholia I (en 1998 chez P.O.L) et du dernier, l'Autre nom (en 2021 chez Bourgois) - signe que les éditeurs prétendus grands n'ont pas cru bon de se disputer son œuvre. Comme ceux de Beckett, les personnages de Jon Fosse sont souvent fatigués, souffrants. Voici le début de Melancholia II (1996) : "Stavanger, début de l'automne 1902 : Oline monte la côte depuis la mer, appuyée sur sa canne elle monte pas à pas, et elle a si mal aux pieds qu'elle arrive à peine à marcher, mais elle avance, pas à pas elle avance, Oline, sa canne dans une main et dans l'autre le poisson accroché à un anneau, et oh que ça fait mal, se dit Oline, et oh qu'elle est raide cette côte qui monte depuis la mer jusqu'à sa maison, et tous les jours elle souffre dans cette côte […]".

La peinture et la lumière

Matin et soir (2000) s'ouvre cependant sur une scène d'accouchement, mais la sage-femme est vieille, et Olai s'imagine déjà père : "Et voilà que Marta était maintenant allongée dans la chambre et qu'elle allait enfin lui donner un fils, voilà que le petit Johannes allait naître, il en était sûr, se disait Olai, assis au bout de la table de cuisine, sur sa chaise, la tête appuyée sur ses mains, et pourvu que tout se passe bien maintenant, pourvu que Marta accouche sans difficultés, qu'elle mette l'enfant au monde, pourvu que l'enfant, le petit Johannes, ne reste pas à l'intérieur du ventre de Marta, car alors ils n'y survivraient pas, ni le petit Johannes ni Marta, pourvu qu'il n'arrive pas à Marta ce qui était arrivé ce jour de malheur à sa mère." Il y a aussi un accouchement, celui d'Alida, au début d'Insomnie (2007). "Je suis si fatiguée, dit Alida."

La peinture et surtout la lumière sont aussi des thèmes de Jon Fosse romancier. Voici maintenant la fin de Melancholia II : "Et alors elle voit que les yeux du poisson s'ouvrent et elle voit une lumière qui provient des yeux de poisson et du tableau de Lars et jamais elle ne s'est sentie aussi paisible, et elle s'affaisse contre le mur, la tête appuyée contre le mur elle reste là, Oline, et elle sent qu'il y a quelque chose qui vient là-bas et après il n'y a plus que ces yeux de poisson et cette lumière paisible" et le livre se termine ainsi, sans le moindre point, signe de ponctuation que Jon Fosse n'emploie pas volontiers.

Dans l'Autre nom, sous-titré Septologie I-II, le héros est un peintre, il y en a un autre dans le roman et les personnages s'appellent tous pareil ou presque. Jon Fosse s'est converti au catholicisme en 2013 et c'est peut-être ce qui lui permet paradoxalement, dans ce roman de 2021, à côté de diverses scènes à caractère sexuel plus ou moins implicite, de faire dire et faire ceci à son narrateur : "Je tiens entre mon pouce et mon index la croix en bois marron du rosaire qu'Ales autrefois m'a offert, […] et je déplace mon pouce et mon index sur le premier grain, […] et je dis Seigneur pendant que j'inspire profondément, et je dis Jésus pendant que j'expire lentement, […] et je dis Aie pitié pendant que j'expire lentement, et je dis De moi pendant que j'inspire profondément."

"Je ne sors plus, une inquiétude m'a envahi et je ne sors pas." C'est l'incipit de la Remise à bateaux, roman de 1989, l'histoire de deux amis d'enfance qui se retrouvent et ne s'y retrouvent pas. Les deux dernières phrases sont : "Maintenant l'inquiétude est insupportable. Et j'arrête d'écrire."

"J'ai été surpris quand ils ont appelé mais en même temps pas trop" a dit, rapporte l'AFP, Jon Fosse à la télévision norvégienne à l'annonce de son prix avant d'ajouter, se disant "bouleversé et reconnaissant" : "Je me suis prudemment préparé ces dix dernières années au fait que ça pourrait arriver."