Tout en réalisme et délicatesse, Sarah Koskievic signe un récit choral dont chaque note aide à mieux entendre la voix de la jeune Hazel aux yeux cernés de noir, les jours de bleus à l’âme, aux bras cisaillés d’interstices, comme autant d’entailles dans le contrat vital.

La fragile héroïne affichera aussi des vagues de sourires quand surgira l’amour sans espoir dans le Paris nocturne et les fumoirs de boîtes de nuit, là où se consument les relations toxiques de trentenaires pétris de féminisme et de contradictions.

Curiosité d’entame, dans cette trame bien serrée, avec Romain, gendre idéal, premier des narrateurs, qui accompagne Hazel à l’autel, coiffée d’un voile blanc virginal qui ne lui allait pas si mal…

Les bras crispés, elle le supplie de ne pas la laisser faire cela. Et pour la première fois, au moment où Romain s’apprête à l’abandonner à quelqu’un d’autre, ses lèvres frôlent les siennes, avec ce goût de sel qu’il n’oubliera pas.

Mais qui est Hazel ? Qui va-t-elle épouser ? Qui est Romain ? Il faudra lire jusqu'au dernier chapitre pour deviner les liens des différents protagonistes, non sans avoir écouté leurs points de vue. Dont, dans un premier temps, celui de Romain, l'ami possessif, qui n'aime pas les oies blanches et qui pourtant avait, comme il le dit lui-même, "de la gueule" dans son smoking Yves Saint Laurent.

Mauvais auspices

Romain, pour qui ce mariage démarre sous de mauvais auspices, avec les yeux si sombres de la belle, sa peau translucide de toxico et l’assurance qu’elle s’était échappée.

Résonne ensuite la voix d’Alice, en réalité, la principale concernée, qui raconte la fulgurance lors de la rencontre avec Ian, le désir fou, douloureux, qui l’entraîne à fuir ce qu’elle redoute, à se prêter au jeu de dupes. Ou celle de l’habitué de la Casbah, qui repère de loin ces couples que tout attire et déchire.

On entendra encore la tenancière de café à qui on ne la fait pas… Autant de regards, d’intéressants personnages, venus de tous horizons, qui continueront à se croiser au cours des pages.

Jeu de dupes

L’autrice, toutefois, privilégiera celui de Hazel pour mieux raconter l’histoire d’amour qu’elle n’attendait plus, ce jeu du chat et de la souris arrêté trop tard, ces tours du destin contre lequel on ne peut rien, malgré une succession de fuites en avant.

Cinglant, touchant, sombre mais jamais pesant, le deuxième roman de Sarah Koskievic (La Meute, 2019, Plon), productrice, journaliste pour Le Monde ou Les Inrocks, vibre du premier au dernier mot et on y suit du bout des cils ces amours et amitiés contenues, d'aujourd'hui ou de demain.









⇒ Hazel | Roman | Sarah Koskievic | éd. de La Martinière, 192 pp., 18 €, numérique 13 €

EXTRAIT

"Il y a pas que les couples amourachés qui viennent chez moi, il y a aussi des gens qui pleurent. Des femmes trompées, des hommes brisés, celles qui ont cru qu’elles pourraient échapper à un destin tout tracé, ceux qui se pensent plus forts que l’amour. L’amour ça rend zinzin et j’aurai beau remplir leurs verres avec tous les alcools de mon bar, on peut pas réparer ce qui est cassé. La vie, elle se passe pas au resto , c’est dehors qu’on s’épanouit, pas sous les néons qui auraient bien besoin d’être changés."