Le destin rose et noir de Mme du Barry

Une fille illégitime

Née en 1745, Jeanne était la fille illégitime d'une lingère, Anne Bécu, et d'un riche receveur général de l'Hôtel de ville, Claude Billard Dumonceau. Cette illégitimité a été son drame et sa tragédie : "Elle a passé sa vie à la cacher".

Élevée non pas au bordel, comme le colportaient ses adversaires, mais au couvent parisien des Filles de Sainte-Maure, elle mena une vie de "demi-mondaine" (comme on dira au XIXe siècle) avant d’éblouir par sa beauté, sa jeunesse, sa gentillesse, son tact, bientôt son sens politique, le roi Louis alors quinquagénaire.

Timide, réservé, silencieux, indéchiffrable en public, Louis XV était "facile, gai, affable, abandonné et presque enfantin dans le cercle très étroit de ceux à qui il a accordé sa confiance". Il devait connaître le passé de Jeanne, estime l'historien : sa police était trop bien faite ! N'empêche, il l'installe dans un appartement près du sien à Versailles, au grand scandale de sa famille et d'une partie de la Cour et de la ville (mais pas de notre prince de Ligne qui l'appréciait beaucoup !). De son côté, Jeanne épousa pour la forme un comte Guillaume du Barry, dont elle se séparera quatre ans plus tard, tout en conservant son nom et son titre.

Une brillante mécène

Les années qui vont de 1768 à 1774 voient Jeanne, non seulement régner sur le cœur du roi, qui ne couchera plus avec aucune autre femme, mais le conseiller en politique et organiser ses divertissements grâce à ses relations avec les plus célèbres acteurs, chanteurs et danseurs, tel le grand Vestris, de son temps. Enfin, par les bijoux, les tableaux, les sculptures qu’elle commanda, elle joua un rôle déterminant dans le passage des arts décoratifs du style "rocailles" au style néoclassique qui commençait de se répandre suite aux découvertes des ruines de Pompéi.

Au mois d’avril 1774, le roi tomba malade. La variole ! La comtesse du Barry est aussitôt éloignée de Versailles pour… permettre au roi de se confesser et recevoir l’extrême-onction. Il mourut le 10 mai suivant. Son petit-fils, Louis XVI, envoya aussitôt par lettre de cachet la comtesse du Barry dans un monastère avec interdiction d’en sortir. Elle ne pourra retourner dans son château de Louveciennes que deux ans plus tard ! Elle y reprit alors une vie normale : quelques amants, de nombreux amis, beaucoup de bienfaisance y compris pour ses vieux domestiques.

Guillotinée, le 8 décembre 1793

La Révolution de 1789 conduisit à la Terreur. Condamnée à mort sur ordre de Robespierre et réquisitoire du sinistre Fouquier-Tinville ("Le libertinage et les mauvaises mœurs sont les plus grands ennemis de la liberté et du bonheur des peuples"), elle montera à l'échafaud, le 8 décembre 1793. Robespierre et Fouquier-Tinville y monteront, eux, l'année suivante !

Ainsi s'acheva l'extraordinaire destin de la comtesse du Barry, qui illustre si bien le propos de la merveilleuse portraitiste Mme Vigée-Lebrun : "Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées".









