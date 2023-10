"Et vous passerez comme des vents fous" de Clara Arnaud : La montagne en sa part d’irréductible mystère

Après La verticale du fleuve, qui vient de paraître en poche et se déroulait en Amérique centrale, Clara Arnaud a choisi pour théâtre de son nouveau roman l'Ariège, et plus précisément le plus haut territoire d'une vallée non loin d'Arpiet, dans les Pyrénées centrales. Toujours hanté par l'accident tragique qui a endeuillé l'été précédent, Gaspard rejoint l'estive en compagnie des brebis qui lui ont été confiées pour une nouvelle saison de solitude et de défis. Il laisse au village Lucie et leurs deux fillettes, qui ne manqueront pas de le rejoindre pour quelques jours par la suite. Après avoir écumé les septentrions du monde, Alma, docteure en biologie comportementale, s'est, elle, installée tout récemment à Arbat. La mission de celle qui vient d'être engagée par le Centre national pour la biodiversité : étudier le comportement des ours afin de proposer des solutions adaptées à la prédation.

Un écosystème

En écho à ces deux trajectoires contemporaines, il y a celle de Jules qui, fin du XIXe siècle, a enlevé un ourson à sa mère. Quittant les Pyrénées où il est né, le montreur d’ours ira jusqu’aux États-Unis à la recherche de gloire, mais son lien à l’animal qu’il a patiemment apprivoisé n’aura rien d’évident.

Objet de fascination autant que de peur archaïque, l’ours est un écosystème que certains se battent pour préserver, quand d’autres ne voient en lui qu’un prédateur qui s’attaque à leurs troupeaux et qu’il faudrait, dès lors, éradiquer. Ces points de vue irréconciliables, Clara Arnaud ne les caricature jamais, elle qui, trois saisons durant, a accompagné les naturalistes en charge de la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées ainsi que les bergers et les bergères, avec un sens aigu de l’observation. Ce côté documentaire, qui donne chair et pulsations à son texte sans jamais prendre le dessus, elle l’a tendu de fiction.

"C'est cette part d'irréductible mystère qui l'intéressait dans la fréquentation de ces espaces, où l'homme n'était qu'un surcroît. La possibilité de s'y perdre." Gaspard aime profondément évoluer au rythme du ciel et de la terre, la griserie des hauteurs. Mais si l'estive le préserve d'une vie en communauté qui lui est malaisée, elle peut aussi le mettre en danger. La montagne peut être capricieuse, il ne peut l'oublier.

Un attachement viscéral

Farouchement attachée aux ours et à leurs territoires, Alma connaît la valeur de ce que lui procure les Pyrénées : "une solitude pleine. (….) Un écart au monde, un pas de côté, un refuge". Plus encore, on sent dans le chef de Gaspard et d'Alma un attachement viscéral à ce territoire où "une part sauvage […] avait résisté dans les interstices du monde".

Le changement d'échelle des troupeaux sous la pression des politiques agricoles, l'opposition entre citadins et montagnards, la difficile et pourtant indispensable transmission, les conséquences du réchauffement climatique, l'insoumission : de même que l'aspect politique ne cesse de se mélanger au poétique, l'ambivalence est omniprésente dans Et vous passerez comme des vents fous, dans les personnages comme dans les situations. "Tout ici n'était qu'engendrement et dévoration, putréfaction et floraison, joie et douleur."

Des personnages auxquels on s'attache, une immersion captivante, un propos jamais angélique : Clara Arnaud (née en 1986) évolue avec hardiesse et sans fard. "On était ici aux marges d'un monde et au début d'un autre, que ne gouvernaient pas seulement les lois humaines. Ceux qui le peuplaient étaient des êtres à la lisière."









⇒ Et vous passerez comme des vents fous | Roman | Clara Arnaud | Actes Sud, 375 pp., 22,50 €, numérique 17 €

EXTRAIT

"Dans ces instants d'impuissance, il la haïssait. Il ressentait aussi de la fascination pour elle, sa manière de le jauger quand ils se croisaient sur l'estive. C'était arrivé quatre fois l'an dernier - cette lueur dans ses yeux, l'audace de ses bravades, sa puissance. Ce n'était pas n'importe qui, cette ourse. Elle les avait défiés jusqu'au drame."