Apprendre à penser face à ChatGPT

Cette révolution tombait au moment où il travaillait à un nouveau livre, son 22e, consacré aux algorithmes qualifiés par lui de "sournois" quand ils se cachent et prennent de plus en plus de place dans nos vies. Le résultat est cette Petite Philosophie des algorithmes sournois, septième volume d'une série passionnante de livres intitulés Petites philosophies.

Ingénieur, consultant en créativité, philosophe, Luc de Brabandere que les lecteurs de La Libre connaissent bien pour ses chroniques régulières, démontre une fois de plus ses talents de pédagogue et de vulgarisateur.

S'il annonce que le XXIe siècle sera celui des algorithmes, comme le XXe siècle fut celui des mathématiques, il annonce d'emblée la couleur. Si ChatGPT et ses suivants peuvent bouleverser nos vies, les faire largement échapper à notre contrôle, il récuse l'idée que ces machines puissent un jour prendre le contrôle sur nos intelligences. "Quelle que soit la puissance de la machine sur laquelle il tourne, un algorithme ne peut être créatif, car il ne peut sortir de sa propre logique et ne peut être responsable, car c'est un outil, et c'est à son concepteur qu'incombent les responsabilités".

Nos émotions

Au fil des chapitres, il montre comment les algorithmes ne sont jamais "neutres", et qu'il faut toujours interroger leurs sources. Il souligne le danger qu'il y aurait à laisser Internet et les géants du web nous contrôler plus que l'inverse, nous amenant à des addictions dangereuses à la machine.

Comme philosophe, il nous fait réfléchir aux concepts de vérité (face aux croyances ou au pifomètre), d'émotion, de conscience. "Un ordinateur peut simuler une émotion, mais ne peut évidemment en avoir." Dans Carmen de Bizet, rappelle-t-il, il est dit que l'amour ne connaît pas de lois. "Et tant pis pour les algorithmes". "Un ordinateur peut imiter certaines formes de pensée, mais il ne pense pas et un robot peut simuler des émotions mais il n'en éprouve aucune."

Luc de Brabandere rejette l'expression "l'intelligence artificielle", il lui préfère les termes d'"une intelligence artificielle" ou, mieux encore, il les appelle simplement par leur nom, comme ChatGPT. Car il y a de nombreuses formes d'intelligence et quelles que soient leurs puissances, jamais des algorithmes ne peuvent remplacer la "place unique de l'être humain et de sa conscience qui lui permet de réfléchir sur lui-même."

Le livre, très gai à lire, fourmillant d'exemples, est un plaidoyer pour la pensée. Il faut réapprendre à penser, et penser, c'est dire "non", affirmait le philosophe Alain. "L'intelligence humaine contrairement à celle des algorithmes c'est le sens de l'humour, la joie de trouver et la tristesse d'échouer, la capacité à écouter l'autre, à lâcher prise", etc. Sa conclusion est un appel pour apprendre aux enfants non pas tant à digitaliser le monde qu'à penser dans un monde qui devient digital.

C'est tout l'intérêt des livres de Luc de Brabandere et de ses chroniques : nous amener à penser afin que les technologies, aussi puissantes soient-elles, restent au service de l'humain et de sa liberté, et non l'inverse.









⇒ Petite Philosophie des algorithmes sournois | Essai | Luc de Brabandere | Eyrolles, 192 pp. 15 €, numérique 10 €

EXTRAIT

"Un algorithme peut impressionner par sa capacité à simuler les comportements humains, mais cela ne lui donne pas pour autant la moindre humanité. Au carnaval du numérique, les robots sont masqués. C’est la confusion entre ‘être intelligent’ et ‘paraître intelligent’."