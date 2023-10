Calogero, en l’air de famille

À comme Apesanteur

2002, c'est le tube, sacré disque d'or, qui le fait connaître du grand public. Avec emphase, Calogero prête sa voix au fantasme éculé de la bagatelle dans l'étroitesse d'une cabine d'ascenseur. À quand remonte sa dernière partie de jambes en l'air en pareilles circonstances ? "Je ne l'ai jamais fait !" jure-t-il. La question l'amuse, il nous la retourne (à cause de lui, on y songe, parfois). Assure avoir simplement adoré cette "idée géniale" de la parolière Alana Filippi. Quitte à être perché, on lui demande s'il nourrit une quelconque passion pour l'espace. Bingo : il se dit "fasciné" par le spationaute français Thomas Pesquet. Lyrique, il loue "le courage qu'il faut pour arriver à s'éloigner de la Terre. Plus elle s'éloigne, plus elle doit avoir l'image d'une mère. C'est comme s'éloigner de la matrice, redevenir fœtus. Moi qui suis un hypersensible, j'ai été sujet à des crises d'angoisse. Je ne sais pas comment il peut survivre à ça". Avec le temps, le chanteur a appris à dompter l'anxiété quand elle rôde, notamment en visionnant des archives de vieilles interviews de Mitterrand, le soir, dans son lit. Il confesse une "fascination pour le personnage, pour sa manière de répondre avec froideur, voire avec raideur".

M comme musique

Fils d'un peintre en bâtiment et d'une mère au foyer, il chérit le souvenir d'un père féru de Brel et de Renato Carosone, pianiste et chanteur de jazz. Il vante la "très jolie voix d'Italien" de son paternel, qu'il faisait résonner quand il repeignait les volets des voisins pour arrondir les fins de mois. Cadet d'une fratrie de quatre, Calogero connaît son premier choc musical à l'écoute d'Ennio Morricone. Viendront ensuite Depeche Mode, The Cure (son chat, Robert, un british shorthair dodu, doit son prénom au chanteur) et les Beatles, dont un portrait trône au-dessus du piano chez lui. "Avec eux, j'ai découvert ce qu'était l'art." Désormais, il peut se vanter d'avoir réalisé un rêve de gosse en enregistrant au mythique studio d'Abbey Road. Ses premières gammes, il les fait sur un orgue Farfisa acquis par son père, dans ce qui ressemble à une tentative de canaliser le gosse turbulent, viré du conservatoire. C'est finalement un voisin, "génie de la musique" qui lui enseigne le synthé. Il dit de cet instrument qu'il lui a fait l'effet d'un "hélicoptère" pour aller voir au-dessus des montagnes iséroises qui l'étouffaient".

O comme origines

Ses parents, aux origines ouvrières, ont quitté jeunes adultes la Sicile pour s'établir à Echirolles, en banlieue de Grenoble. Là, Calogero Joseph Salvatore Maurici, de son nom complet, "grandit devant un mur". Littéralement, car il réside "au cul d'un immeuble". Dans Derrière ma fenêtre, il chante : "Je partirai/Ailleurs, c'est sûr, il y a un azur." A 17 ans, il déboule à Paris avec des copains dans une Renault 5, enchaîne les petits boulots pour gagner sa vie : baby-sitter, vendeur au rayon boucherie et pâtisserie d'un Monoprix. Pas si mal quand on adore cuisiner. En rayon, parfois, des clients le reconnaissent, l'ayant vu chanter au sein du groupe monté avec son frère et leurs amis, les Charts. Il lui faudra du temps pour parvenir à vivre de sa passion, et lire la fierté dans les yeux de ses parents, à qui on avait promis que l'on ne ferait rien du petit dernier. "Ils ont apporté comme une petite pierre à la construction de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Ils avaient le complexe de l'immigré qui doit saluer le pays d'accueil, l'honorer." Lui a été naturalisé à la vingtaine. Ses parents, eux, ne le sont pas encore. "J'aimerais que ce soit le cas, comme une récompense." Que lui inspire cet exécutif qui n'a de cesse de vouloir "réduire drastiquement l'immigration" ? Il botte en touche : "Je ne suis pas un chanteur politisé." Inutile de lui demander pour qui il vote.

U comme utopie

Il émane de sa frêle silhouette, de sa voix douce et de ce regard qui ne vous lâche pas quelque chose entre le gentil rêveur et le potentiel gourou, chez qui on sent poindre un certain malaise face à son époque. La "banalisation de la violence", les "lynchages physiques", autant que ceux qui surviennent sur les réseaux sociaux, le heurtent. Il s'en tient à distance. Ce féru d'histoire cite Clémenceau, Jaurès ou Gambetta comme figures inspirantes, louant "l'élégance de l'époque", chapeau haut de forme et rouflaquettes. S'il devait construire un monde idéal, il le dessinerait comme "un énorme kibboutz, dans lequel les gens vivraient ensemble autour d'une pensée commune, dans le respect". Lui qui a grandi entouré des copines de sa sœur et élève trois filles s'insurge contre les "injustices faites aux femmes", contre lesquelles il juge "l'ultra-féminisme nécessaire pour rééquilibrer les choses". Il prône le "désir réciproque" et se dit estomaqué par "le nombre de copains qui ne comprennent pas ce qu'est un non".

R comme rentrée scolaire.

Pour ses premiers pas d'acteur, Calogero a incarné un prof de musique dans un téléfilm sur le harcèlement scolaire, "un truc affreux", inspiré de l'histoire de la jeune artiste Tessae. Un comble pour lui qui fut perpétuellement dernier de la classe, et qui semble encore sentir les calottes derrière la tête que lui collait un instit'indélicat quand il oubliait de mettre des points sur les i. On le rencontre le jour de la rentrée, et c'est comme si l'ex-cancre était lui-même reparti à l'école : "La rentrée ? Je l'ai faite ce matin !" En fait, ce "papa gâteau" a accompagné les plus jeunes de ses quatre enfants, nés de deux mères différentes qu'il élève dans une garde alternée sereine. Pas fan de l'éducation positive et des enfants rois, il rêve d'un juste milieu entre le laxisme et les coups de pied aux fesses, mais veut croire que "ce qui nous sauvera, c'est l'école".