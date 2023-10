À l'occasion des 50 ans de la mort de Pablo Neruda, "Quarto", la collection des éditions Gallimard composée de recueils ou d'œuvres intégrales d'écrivains classiques et contemporains, français et étrangers, publie ce volume titré Résider sur la terre (allusion à son poème Résidence sur la terre) remarquablement établi et présenté par Stéphanie Decante, maître de conférences en littérature latino-américaine à l'université de Paris-Nanterre.

guillement Pour que tu m'entendes/Mes mots parfois s'amenuisent/comme les traces des mouettes sur la plage.

L'ouvrage nous offre une belle opportunité de (re)découvrir Pablo Neruda. Dans sa préface, Stéphanie Decante, qui a eu accès aux archives de la Fondation Neruda, commente les différentes étapes de la vie de l'auteur (né en 1904 dans un village de la vallée centrale du Chili) en s'appuyant sur nombre de clichés qu'elle a sélectionnés. "On y voit un artiste à différentes étapes de sa vie, dans des circonstances plus ou moins intimes, souvent, grave, parfois facétieux, cultivant un goût affirmé pour la mise en scène."

De son vivant, Pablo Neruda publia 47 livres dont les deux tiers sont des recueils de poésie. Le présent volume en contient 15, dont les célèbres Vingt poèmes d'amour et une chanson désespérée dans une nouvelle traduction de Stéphanie Decante "dans le but de lui redonner sa fraîcheur et sa fougue originelle". Autre incontournable, Chant général (1950), ensemble de 15000 vers qui s'étale sur plus de 400 pages, est proposé dans une version révisée.

La sélection du corpus, qui respecte l'ordre chronologique de publication des éditions originales, permet de saisir les différents tons, styles et thèmes de celui qui avait aussi bien rédigé une poésie lyrique et amoureuse qu'une épique et politique, "dont le détonateur serait la guerre d'Espagne puis l'adhésion au communisme et aux mouvements de libération latino-américains".

Ce passionnant volume se clôt par le Discours de Stockholm que Ricardo Eliécer Neftali Reyes Basoalto de son vrai nom, fils d'un cheminot et d'une institutrice, prononça en décembre 1971à l'occasion de la réception de son prix Nobel. Sa lecture permet de comprendre en quoi Pablo Neruda était l'expression incarnée d'une conscience politique, lui qui avait décidé que son attitude vis-à-vis de la société et devant la vie devait être "solidaire".









⇒ Résider sur la terre | Œuvres choisies | Pablo Neruda | édition présentée par Stéphanie Decante, Gallimard, collection Quarto, 1586 pp. + 180 documents, 37 €

(1) Voir à ce sujet, l’entretien avec Laure Fachaux-Cygan, autrice de "Chambre 406, l’affaire Pablo Neruda", "Arts Libre", 13 septembre 2023.