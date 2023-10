Depuis 15 ans, le Festival Lumière propose exactement le contraire, des films sortis depuis un peu, beaucoup, très longtemps. Même très très longtemps. C’est qu’il se déroule à Lyon, la ville des frères Lumière et il y a toujours une séance avec quelques bobines réalisées par les inventeurs du cinématographe.

Hommages, rétrospectives, découvertes, redécouvertes, copies fraîchement restaurées ciné-concerts, invités prestigieux sont autant d’éléments du Festival Lumière. Sans oublier, le prix Lumière qui consacre, à la façon d’un prix Nobel, un talent majeur du 7e art : Almodóvar, Catherine Deneuve, les frères Dardenne...

Du 14 au 22 octobre, la quinzième édition rend hommage à Robert Altman (The Player), organise une rétrospective Denys de la Patellière (Taxi pour Tobrouk), redécouvre La trilogie d’Apu du cinéaste indien Satyajit Ray, révèle l’œuvre d’Ana Mariscal une des premières cinéastes espagnoles, découvre des trésors dont Le Village près du ciel de Leopold Lindtberg, attend les mélomanes pour un Cabinet du Dr Caligari accompagné par l’Orchestre national de Lyon, prépare des surprises pour la nuit Star Wars, etc., etc. Quant au Prix Lumière 2023, il sera remis à Wim Wenders pour sa fabuleuse filmographie tant par les chefs-d’œuvre que par son amplitude, sa diversité, sa profondeur. Une carrière qui se poursuit avec deux nouveaux films, Anselm et Perfect Days, récompensé à Cannes.

Succès populaire

Toutefois, le plus surprenant à propos du Festival Lumière est son succès populaire. Près de 200 000 spectateurs se pressent pour voir des films du patrimoine. Toute la ville au sens large se mobilise autour de cet évènement qui se tient dans les salles, mais aussi les auditoriums ou encore la Halle de sport Tony Garnier qui abrite 5 000 personnes pour l’ouverture et la clôture.

Comment expliquer cet engouement phénoménal ? Il y a la qualité du programme, l’enthousiasme de l’organisation mais aussi un plus qui rend unique chaque séance. Elles sont toutes sont présentées par une personnalité. Chaque film est éclairé par une analyse, un souvenir, des anecdotes, une mise en contexte apportée par un réalisateur, une actrice, un directeur de cinémathèque, une spécialiste d’un artiste….

Il faut dire que le directeur du Festival n’est autre que Thierry Frémaux, mieux connu comme patron de Cannes. L’homme possède un carnet d’adresses exceptionnel et les invités sont nombreux à venir présenter leur dernière production et, dans la foulée, d’autres films chers à leur cœur. Cette année, on verra Marisa Paredes, Karin Viard, Charlotte Gainsbourg, Jean-Jacques Annaud, Wes Anderson, Terry Gilliam. Ils croiseront des habitués dont Alfonso Cuarón.

Derrière cet évènement spectaculaire, cette célébration festive, existe un agenda caché, un dessein fondamental : éliminer la date de péremption des films, faire disparaître “vieux film” du vocabulaire au profit de classique. En littérature ou en musique, personne ne parle d’un vieux livre de Dickens ou d’une vieille symphonie de Mozart. Et pour atteindre cet objectif, il faut ramener les classiques dans les salles.