Série Jardinage et jogging, voilà ce qui occupe désormais le quotidien de Darius dans son chalet isolé en forêt. Son obstination pour venir en aide à sa sœur lui a fait dépasser les limites ; ses supérieurs l’ont donc mis à pied. Les autres membres de son équipe ont également été affectés, comme Duchesse, rétrogradée lieutenant, et Ben, moralement fort touché, tous deux dénigrés par le tout nouveau commissaire Christera. Marijo, de son côté, éprouve pas mal de difficultés à gérer la vie avec sa petite-fille Léa, en pleine crise d’adolescence.

Une enquête différente

Alors que l’arrivée d’une nouvelle capitaine est censée apporter un vent de fraîcheur au SRPJ de Lille, une enquête débute à propos d’un corps découvert dans un château abandonné mais ciblé par un projet de rénovation. Il s’agit d’un homme d’une septantaine d’années avec pour seuls indices sur lui des billes de pêche et surtout une vieille poupée défraîchie.

Voilà un autre "invisible", un de ceux dont on ignore l'identité, comme s'il n'avait pas de proches, pas de trace, pas d'existence. Le but de l'ancienne brigade de Darius était, selon ses mots, de "donner une dignité et une humanité à ces morts non identifiés, afin que les familles puissent faire leur deuil."

Avec ces chamboulements, l’enquête va probablement être bien différente, d’autant qu’elle prend une dimension exceptionnelle lorsque les scientifiques identifient l’ADN de Darius sur la poupée. En parallèle, des flash-back remontent le fil des souvenirs de l’étrange concierge d’un immeuble à appartements. Quel peut bien être son lien avec le corps découvert ?

Une troisième saison dans la même veine non conformiste que les deux autres, toujours avec Guillaume Cramoisan (Darius), Nathalie Cerda (Marijo) et Déborah Krey (Duchesse).