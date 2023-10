Heureusement libéré par une décision judiciaire, après plus de quatre ans d'emprisonnement, il retrouvait tout son pouvoir de romancier avec le beau personnage de Madame Hayat (2021, prix Femina étranger) qui donnait une leçon de vie comme un doigt d'honneur à la dictature et à la peur.

Il nous revient avec un nouveau roman, à suspense cette fois, Les Dés. On est en Turquie avant la Première Guerre mondiale, embarqué dans une spirale de vengeances mortelles entre des clans de la pègre d'Istanbul.

Se faire craindre

Ziya n'a que 16 ans quand son frère aîné, Arif Bey, est tué par un Albanais qu'il avait insulté. Ce frère était son idole, son mentor, celui qui lui avait dit, le jour de son enfance où il était tombé : "Un homme ne pleure pas". Il lui avait inculqué la grandeur d'être "un homme d'honneur". Jusqu'à l'absurde, il avait appris à refouler ses émotions. Adulte, il restera incapable de les exprimer devant les femmes.

L'autre frère, Hakki, devenu l'aîné est un faible qui n'ose pas exercer une vengeance au nom de son clan, celui des Tcherkesses. C'est alors Ziya qui va prendre sa place. Tireur d'exception malgré son tout jeune âge, il assassine le meurtrier de son frère en plein tribunal.

Il est condamné à la prison à vie sans éprouver le moindre regret, fier au contraire, d'avoir lavé l'honneur des siens.

Là, il découvre les dés, les jeux de hasard, où on joue sa richesse, comme il a joué sa vie en tirant en plein prétoire.

Mais après un an, Ziya est mystérieusement exfiltré de sa prison et se retrouve à Alexandrie où il fait la connaissance de Nora, une jolie fille juive étudiant la médecine à Paris qui ne réussit pas à le sortir de ses fantasmes d'honneur.

En prison, et puis caché à Alexandrie, il a appris à se faire craindre. On lui propose une action d'éclat : tuer à Istanbul le grand vizir lui-même, en pleine rue.

Mourir

On ne dira pas davantage de ce roman fort agréable à lire, même s'il n'a pas la profondeur de ses deux précédents.

Pourquoi a-t-il été exfiltré ? Va-t-il s'humaniser au contact des femmes, lui qui a davantage peur d'elles que de tirer sur une cible ?

Dans ce roman, Ahmet Altan plonge dans la violence inscrite dans l'histoire de la Turquie, dans l'absurdité des crimes d'honneur.

Ziya aime jouer sa vie, comme si elle était un grand jeu de hasard : "La possibilité d'un avenir glorieux, inimaginable la veille encore, se présentait enfin à lui, ce soir où tout changeait, ce soir où la fortune, en échange de son consentement à tuer et à mourir, lui ouvrait enfin les portes de la vie dont il rêvait ; il deviendrait quelqu'un de plus important que tous ceux qui l'avaient rejeté, il aurait le pouvoir de les exclure à son tour, tous autant qu'ils étaient. Il marcherait dans les rues, seul, s'enivrant du formidable contentement que procure le pouvoir de condamner et de bannir."

Ahmet Altan nous livre le portrait d'un homme enfermé totalement dans ce qu'il croit être son devoir qui peut le porter vers la gloire. Albert Camus avait réfléchi à ces crimes "politiques" dans Les Justes, à ces crimes "justes". Il répondait : "Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui m è ne à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse." Une voie que Ziya n'a jamais comprise. Une voie à méditer par les terroristes d'aujourd'hui.









⇒ Les Dés | Roman | Ahmet Altan, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes | Actes Sud, 207 pp., 21,80 €, numérique 16 €

EXTRAIT

"Ziya quitta le domaine au crépuscule., il savait que la nuit serait dure, il trouva un tripot dans les faubourgs. Il joua jusqu’à l’aube, dans une sorte de démence qui terrifiait toute la salle. Les dés ne réussissaient plus à lui procurer l’oubli qu’il cherchait, et moins ils y parvenaient, plus il augmentait les sommes qu’il jetait sur la table, jusqu’au moment où il oublia tout pour de vrai."