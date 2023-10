Même si ce n’est pas officiellement déclaré, la raison est évidente : le réalisateur est visé par quatre plaintes pour viol et agressions sexuelles.

À lire aussi

Comme le relaie BFM TV, la plateforme de streaming n’a donc pas prévu de bande-annonce, mais a tout de même relayé un communiqué avec le fil de l’intrigue : “Renouant avec un père qu’il connaissait à peine, Alphonse, un quadragénaire en pleine déroute professionnelle et conjugale, se découvre une surprenante vocation. Sa trajectoire va alors croiser celle d’une galaxie de femmes plus passionnantes et excentriques les unes que les autres, le plongeant au cœur d’une histoire à la fois périlleuse, transgressive et pleine de tendresse”.

Reste à voir à présent comment les téléspectateurs se positionneront face à cette nouvelle série qui met tout de même à l’affiche Jean Dujardin et Charlotte Gainsbourg.