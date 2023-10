"L’amour" de François Bégaudeau : un émouvant roman pour raconter 50 ans d'un couple

Sans jamais se plonger dans la psychologie ou la sociologie, uniquement en mettant bout à bout les petits faits qui font le quotidien, les printemps qui reviennent et repartent, sans drame ni joie particulière, François Bégaudeau nous touche et nous émeut.

C''est une vie moyenne de gens moyens. On est au début des années 1970, sous Pompidou, dans une bourgade du Maine-et-Loire. On roule en Simca 1000 ou au volant d'une 206. Jeanne s'éprend d'un basketteur, mais c'est un amour d'adolescente. C'est avec Jacques, le réservé, le plus timide, qu'elle fera couple et se mariera. Ils se sont connus en promenant le chien. Un amour de balades à moto ou dans la forêt. Les baisers en prime.

On suit Jeanne et Jacques dans les étapes de leur vie : il est jardinier et va créer son entreprise de jardins. Elle travaille dans un hôtel puis devient secrétaire de direction. Ils ont un fils, Daniel, qui réussit ingénieur et part travailler en Corée.

Les maquettes

Ils ont chacun leurs passe-temps. Il aime construire des maquettes d'avions et de fusées qui s'accumulent dans la remise du jardin. Elle aime les chanteurs à la mode, Daniel Balavoine et Richard Cocciante. Jacques lui offre à chaque anniversaire un nouveau disque de lui. Leur chien s'appelle Boule et, à sa mort, le nouveau chien s'appelle Bill. On partage le quotidien des gens du peuple qui passent peu à peu à la classe moyenne. On pense aux livres d'Annie Ernaux.

Dans ce livre, l'amour ne se clame pas. Il n'est pas fait de passion, mais se construit par un long compagnonnage, par l'acception réciproque de l'autre. Tout le grand art de François Bégaudeau est d'en faire une histoire qui se lit d'une traite, fourmillant des petites choses au gré de la vie. Lu en à peine plus d'une heure, le roman laisse en bouche un goût de mélancolie : N'est-ce donc que ça, une vie ? N'est-ce que ça, l'amour ? Mais c'est aussi ça ! Faut-il alors écrire l'Amour avec un A majuscule ou une minuscule ?

Bien sûr, avec le temps, l'un peut énerver l'autre. Jacques ne comprend pas que Jeanne préfère manger le pain frais plutôt que de finir le pain d'hier. Jeanne demande mille fois à Jacques de laisser la télécommande sur la table basse, à côté du Télé poche. Jacques énerve Jeanne à mettre des cornichons avec tout. Et que faire quand Jacques ronfle depuis 28 ans…

Quand de vrais chocs leur arrivent, il leur reste la tendresse pour les surmonter. Quand une femme vient raconter à Jeanne que Jacques et elle ont eu une liaison, Jeanne se tait et prépare un clafoutis pour Jacques. Ils en parleront plus tard, calmement.

La retraite arrive, puis la vieillesse, la maladie, la mort. Il leur reste une complicité acquise par tant d'années communes. Une vie entière passée " côte à côte, en compagnie l'un de l'autre ".

⇒ L'amour | Roman | François Bégaudeau | Verticales, 89 pp., 14,50 €, numérique 11 €

EXTRAIT

"Jacques énerve Jeanne à mettre des cornichons avec tout, à manger la peau du saucisson sec, à remettre un tee-shirt sale, à pas couvrir son crâne d'oeuf à la plage, à laisser un rhume traîner plutôt que de prendre des antibiotiques, à dire un espèce de, à dire il mouille plutôt qu'il pleut, à dire car pour bus, à se tenir les mains sur les hanches que ça fait ressortir sa bedaine, à lancer les grillades de barbecue trop tôt, à laisser Bill entrer dans la salle d'eau, à piétiner dans la cuisine alors qu'il n'a rien à y faire puisque monsieur n'en fout pas une."